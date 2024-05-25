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Питерец.ру » Спорт » «Зенит» стал чемпионом России по футболу, обыграв «Ростов», поскольку лидировавшее «Динамо» проиграло «Краснодару»

«Зенит» стал чемпионом России по футболу, обыграв «Ростов», поскольку лидировавшее «Динамо» проиграло «Краснодару»

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.championat.com
Захватывающий финиш сезона РПЛ – 2023/2024 сложился в пользу команды Сергея Семака.

«Питерец.ру» приятно удивлён: до начала заключительного тура российского футбольного первенства вроде бы всё указывало на московское «Динамо», как потенциального чемпиона. У конкурентов динамовцев – «Зенита» и «Краснодара» – наблюдался явный игровой спад (да и с психологией было не всё в порядке), в то время как команда Марцела Лички на всех парах мчалась к историческому для «бело-голубых» достижению – первым золотым медалям чемпионата России в истории столичного клуба.

И всё было в руках динамовцев: победа в Краснодаре означала гарантированное первое место. Личка и его краснодарский визави Мурад Мусаев максимально насытили состав легионерами, один из которых и стал героем матча: форвард «Быков» Джон Кордоба опередил динамовского парагвайца Роберто Фернандеса и поразил ворота Игоря Лещука. Вместо ответного гола динамовцы наиграли лишь на удаление Сергея Паршивлюка, которого Сергей Карасёв изгнал с поля в концовке.

«Зенит» после безголевого первого тайма в игре с «Ростовом» пропустил на 54-й минуте. Не без везения петербуржцы очень быстро сравняли счёт: помог одиннадцатиметровый. Победу и чемпионство принёс «Зениту» на 85-й минуте бразилец Артур: не лучшим образом сыграл в этом эпизоде ростовский вратарь.


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