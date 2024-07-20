Новичок футбольного «Зенита» Максим Глушенков сделал дубль в матче 1-го тура РПЛ с «Крыльями Советов», который петербургский клуб выиграл со счётом 4:0

«Питерец.ру» отмечает мощный старт «Зенита» в сезоне – 2024/2025. Команда Сергея Семака после победы в матче за Суперкубок ударно начала чемпионат России, разгромив в гостях «Крылья Советов». С первых минут на поле самарской «Солидарность Арены» в составе гостей вышли голкипер Евгений Латышонок и форвард Максим Глушенков – именно их хорошая игра во многом предпределила победу действующего чемпиона России. Латышонок не пропустил, а Глушенков стал автором дубля, отличившись на 6-й и 45-й минуте. Второй гол Глушенкова снял все вопросы о победителе: отыграться с 0:3 во втором тайме команде Игоря Осинькина было явно не по силам. Итог - 4:0 после точного удара Педро в компенсированное ко второму тайму время.

Московское «Динамо» начало чемпионат с уверенной победы над воронежским «Факелом» (3:1). Голы в составе столичного клуба забили Лепский, Нгамалё и Гладышев, при этом все три мяча динамовцев уместились в первые полчаса игрового времени. Гол престижа в составе воронецжцев – на счету Евгения Маркова.

А вот в Ростове голов забито не было: вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вместо завершения карьеры записал себе в портфолио очередной матч «на ноль». Ворота ростовчан в этом матче защищал голкипер сборной Таджикистана Ятимов.