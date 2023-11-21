Волейбольная «Ленинградка» в пяти партиях проиграла клубу «Динамо-Ак Барс» в первом полуфинальном матче Кубка России

Отпустив соперниц в первых двух партиях, «Ленинградка» затем героически попыталась догнать «Динамо-Ак Барс» и довела матч до упорного тай-брейка. Счёт в укороченной партии был 12:12, после чего очки набирали только казанские волейболистки. «Питерец.ру» предполагает, что слишком много сил мог отнять поединок с калининградским «Локомотивом», который «Ленинградке» удалось выиграть (3–2).

Элена Пьетрини и Брайелин Мартинес помогли гостевой команде взять стартовую партию со счётом 25:16. Во втором сете развернулась упорная борьба – счёт был 19:19. И вновь сумела отличиться Мартинес – 23:25 не в пользу «Диких Пчёл».

Анастасия Гарелик и Анастасия Чернова отличились в третьем сете, концовку которого удалось выиграть благодаря удачным действиям Валерии Романовой, счёт – 25:21. Те же Чернова и Романова способствовали тому, что «Ленинградка» сумела сравнять счёт в матче и добиться тай-брейка.

Укороченная партия протекала столь остро, что схлопотал удаление главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин. Итог – 15:12 и 3–2 в этом матче в пользу клуба из Казани. Впереди у обеих команд – ответный матч.

В другом полуфинальном матче грянула сенсация: «Локомотив» в трёх партиях сумел обыграть московское «Динамо».