Волейбольная «Ленинградка» легко победила в Минске, лучшую результативность показали Анастасия Гарелик и Анастасия Чернова

Победа волейбольной «Ленинградки» в Минске стала будничной. Гостьи просто на классе спокойно выиграли три партии, не дав возникнуть интриге.

В первой партии петербурженки оторвались на 5 очков – в отдельных игровых моментах отличились Анастасия Чернова, Дарья Малыгина и Валерия Романова. 25:17 – так завершилась стартовая партия, и это был самый упорный отрезок матча.

Начав второй сет с 8:1, «Ленинградка» довел своё преимущество до 10 очков, а затем и до 13. Итог – 25:12, индивидуальными действиями отличились у «Пчёлок» Анна Мельникова и связующая Анна Шевченко.

Мельникова, Малыгина и Анастасия Гарелик стали центральными действующими лицами и в третьей партии, которую «Ленинградка» выиграла со счётом 25:15. «Питерец.ру» отмечает результативность Гарелик и Черновой – обе набрали по 16 очков. Отлично играла на блоке Малыгина – 6 нейтрализованных атак соперниц. Лучшими по результативности в составе проигравших стали Марина Тумас и Светлана Суховерхова – по 8 очков.

Подводя итоги минского матча, главный тренер «Ленинградки» Кашин назвал причинами столь удачной игры и закономерной победы более высокое исполнительское мастерство волейболисток своей команды. Отметил Кашин большой перевес на блоке (14–6).