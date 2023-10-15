ента новостей

20:51
«Алания» победила «Ленинградец», в воротах которого впервые в сезоне – 2023/2024 сыграл Андрей Зайцев
18:08
«СКА-Нева» в очередном матче чемпионата ВХЛ проиграла «Зауралью» со счётом 1:2, единственную шайбу забросил Матвей Кабуш
17:33
Волейбольная «Ленинградка» легко победила в Минске, лучшую результативность показали Анастасия Гарелик и Анастасия Чернова
11:58
Пенсионерка из Вырицы отдала мошенникам миллион рублей
11:44
Во Фрунзенском районе иномарка насмерть сбила женщину на переходе
11:40
В ДТП в Приозерске пострадал 8-летний пассажир иномарки
11:32
В Приморском районе в ДТП пострадал 11-летний пассажир иномарки
23:10
Гандбольный «Зенит» после трёх побед подряд проиграл ЦСКА – 23:25, блеснули Рудь и Киселёв
22:41
Баскетбольный «Зенит» победил «Астану» на стадионе «Велотрек Сарыарка» со счётом 78:69, Хэмм набросал бывшему клубу 20 очков
17:33
В Красногвардейском районе задержали дроп-курьра, забравшего у пенсионерки 1млн рублей
17:24
В Ленобласти иномарка вылетела с трассы и врезалась в столб, водитель погиб
17:17
В Калининском районе иномарка сбила 15-летнюю девочку на самокате
12:47
В Калининском районе задержан мужчина, молотком избивший оппонента
12:32
На севере Петербурга двое злодеев избили прохожего
01:25
Волейбольный «Зенит» провёл презентацию состава перед стартовым матчем сезона – 2023/2023 с оренбургским «Нефтяником», который состоится 14 октября в КСК «Арена» и начнётся в 18:00
22:14
СКА одержал минимальную победу над минским «Динамо», а в центре внимания оказался набравший 2 очка Рендулич
19:25
Нейросеть сумела сдать ЕГЭ для поступления в ВУЗ
19:21
В Петербурге возобновило деятельность Общество поощрения художеств
14:54
В Парголово совершено разбойное нападение на отделение банка
14:04
В садоводстве под Тосно у наркоплантатора изъяли более 8 кило каннабиса
13:10
«Вкусно — и точка» совместно с экоактивистами очистит от мусора берег Финского залива
13:05
В Петербурге впервые пройдет ИТ-конференция «Импульс Т1»
12:36
В Петербурге задержали подозреваемого в реабилитации нацизма в сети «Интернет»
12:26
Во Фрунзенском районе задержали похитителей автомобиля
12:14
В Красносельском районе столкнулись две иномарки, погиб водитель «Рено Логан»
12:09
В Приморском районе иномарка сбила 13-летнего велосипедиста
12:03
В центре Петербурга мужчине брызнули из баллончика в лицо и избили
11:56
В Невском районе квартиросъёмщик из Калужской области ограбил хозяйку квартиры
09:57
На Ладожском мосту на четыре дня перекроют одну полосу движения в направлении Петербурга
09:49
В Невском районе подросток ударил мать ножом в грудь
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Волейбольная «Ленинградка» легко победила в Минске, лучшую результативность показали Анастасия Гарелик и Анастасия Чернова

Волейбольная «Ленинградка» легко победила в Минске, лучшую результативность показали Анастасия Гарелик и Анастасия Чернова

0
55
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
leningradka.spb.ru
«Минчанка» не смогла оказать команде Александра Кашина достойного сопротивления.

Победа волейбольной «Ленинградки» в Минске стала будничной. Гостьи просто на классе спокойно выиграли три партии, не дав возникнуть интриге.

В первой партии петербурженки оторвались на 5 очков – в отдельных игровых моментах отличились Анастасия Чернова, Дарья Малыгина и Валерия Романова. 25:17 – так завершилась стартовая партия, и это был самый упорный отрезок матча.

Начав второй сет с 8:1, «Ленинградка» довел своё преимущество до 10 очков, а затем и до 13. Итог – 25:12, индивидуальными действиями отличились у «Пчёлок» Анна Мельникова и связующая Анна Шевченко.

Мельникова, Малыгина и Анастасия Гарелик стали центральными действующими лицами и в третьей партии, которую «Ленинградка» выиграла со счётом 25:15. «Питерец.ру» отмечает результативность Гарелик и Черновой – обе набрали по 16 очков. Отлично играла на блоке Малыгина – 6 нейтрализованных атак соперниц. Лучшими по результативности в составе проигравших стали Марина Тумас и Светлана Суховерхова – по 8 очков.

Подводя итоги минского матча, главный тренер «Ленинградки» Кашин назвал причинами столь удачной игры и закономерной победы более высокое исполнительское мастерство волейболисток своей команды. Отметил Кашин большой перевес на блоке (14–6).

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

7-10-2023, 23:17
Волейбольный клуб «Ленинградка» после победы в 1-м туре Суперлиги над «Енисеем» выиграла и у клуба «Заречье-Одинцово», на этот раз счёт 3–0
3-09-2023, 01:41
Волейбольная «Ленинградка» в Калининграде только на тай-брейке обыграла «Тулицу», результативностью блеснули Анастасия Гарелик и Анастасия Чернова
2-09-2023, 03:49
Волейбольная «Ленинградка» начала поход за «Кубком Столетия» с победы над «Протоном» в трёх партиях
9-09-2023, 01:09
В очередном матче «Кубка Столетия» волейбольная «Ленинградка» в трёх партиях победила «Тулицу»: Анастасия Чернова набрала 17 очков
4-09-2023, 02:24
«Ленинградка» в четырёх партиях обыграла «Локомотив» и стала обладателем Кубка Губернатора Калининградской области
25-02-2021, 00:07
Волейбольная «Лениградка» разгромлена клубом «Динамо» (Краснодар)

Происшествия на дорогах

0
123
Сегодня, 11:44
Во Фрунзенском районе иномарка насмерть сбила женщину на переходе
0
90
Сегодня, 11:40
В ДТП в Приозерске пострадал 8-летний пассажир иномарки
0
88
Сегодня, 11:32
В Приморском районе в ДТП пострадал 11-летний пассажир иномарки
0
197
Вчера, 17:24
В Ленобласти иномарка вылетела с трассы и врезалась в столб, водитель погиб
Наверх