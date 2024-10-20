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Питерец.ру » Спорт » «Динамо-ЛО» проиграло новосибирскому «Локомотиву» на тай-брейке в 8-м туре волейбольной Суперлиги: Марко Ивович набрал 13 очков

«Динамо-ЛО» проиграло новосибирскому «Локомотиву» на тай-брейке в 8-м туре волейбольной Суперлиги: Марко Ивович набрал 13 очков

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vc-dynamo.ru
Бразилец Леал не приехал в Ленобласть из-за травмы.

Не смогли помочь «Локомотиву» в ставшем в итоге победным для команды Пламена Константинова матче с «Динамо-ЛО» бразилец Леал и Роман Мартынюк. Но и у сосновоборских динамовцев не играл Павел Авдоченко, быстро ставший одним из ключевых игроков команды.

Первая партия завершилась в пользу «Динамо-ЛО» (25:22), а вот второй сет обернулся настоящим провалом – 12:25. Сработали подачи Курбанова и Куркаева, а под занавес партии разыгрался Кобзарь. Упорная борьба в третьем сете шла до счёта 22:23, но здесь решающий рывок удался «Локомотиву»: Казаченков в игровом эпизоде оказался удачливее Шенкеля.

Проигрывая 1–2 по сетам, динамовцы уже в дебюте следующего сета вышли вперёд – 4:1. Ошибки гостей помогли сосновоборцам выиграть концовку – 25:22 и тай-брейк.

Набравший за всю игру 20 очков Лызик помог гостям вырваться вперёд уже на старте укороченной партии, и «Локомотив» дожал динамовцев, выиграв тай-брейк со счётом 15:8. «Питерец.ру» цитирует бывшего игрока «Динамо-ЛО» Марко Ивовича:

«Мне приятно сюда вернуться. Очень благодарен всем, с кем я здесь был, играл и работал».

Ивович набрал 13 очков, а самым результативным у проигравших стал Денис Бирюков (17 очков). 25 октября «Динамо-ЛО» сыграет с одноклубниками из Уфы.

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