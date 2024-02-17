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Питерец.ру » Спорт » И петербургский «Зенит», и «Динамо-ЛО» проиграли в 23-м туре мужской волейбольной Суперлиги – 2023/2024

И петербургский «Зенит», и «Динамо-ЛО» проиграли в 23-м туре мужской волейбольной Суперлиги – 2023/2024

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Обе команды проиграли уже третий матч кряду – впору говорить о кризисе?

«Питерец.ру» настолько огорчён безрадостными для обоих наших клубов в очередном туре волейбольной Суперлиги, что объединил оба поражения в одну новость. Главное – и у «Зенита», и у «Динамо-ЛО» серия поражений растянулась уже на три матча. Начнём с проигравшего на тай-брейке «Белогорью» «Зенита» из города на Неве.

«Сине-бело-голубые» получили психологическое преимущество, выиграв первую парию матча в Белгороде с редким счётом 30:28. Получившие такой нокдаун хозяева площадки почти не оказывали петербуржцам сопротивления в следующем сете – 25:16 в пользу «Зенита». А вот после этого команде Александра Волкова (кстати, бывшего игрока «Зенита»!) удался впечатляющий камбэк. Гости обидно уступили в четвёртой партии (25:27), а затем проиграли и тай-брейк (12:15). Самым результативным в составе «Зенита» предсказуемо стал Владислав Бабкевич, набравший всего 23 очка. Есть и кадровая новость: в «Зенит» вернулся Евгений Сивожелез.

А вот сосновоборские динамовцы всухую проиграли новосибирскому «Локомотиву». На замену в этом матче вышел Марко Ивович, который никак не пожет полноценно восстановиться. У железнодорожников хорошо сыграл Ильяс Куркаев.

17 февраля любителей волейбола ждёт дерби: «Зенит» примет «Динамо-ЛО».

 


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