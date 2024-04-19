«Ленинградка» начала серию за бронзу женской волейбольной Суперлиги с гостевой победы над московским «Динамо»

«Питерец.ру» рад победе «Ленинградки» над столичным «Динамо»: обыграть столь статусного соперника, да ещё и на чужой площадке – достижение, близкое к спортивному подвигу. Москвички не смогли пробиться в финал, в первом матче которого казанский клуб «Динамо-Ак Барс» на тай-брейке одолел калининградский «Локомотив».

Первая партия матча московских динамовок и команды Александра Кашина завершилась в пользу хозяек: счёт 17:10 закономерно перерос в 25:19. Валерия Романова и Анастасия Гарелик стали главными действующими лицами во втором сете, который «Дикие Пчёлы» взяли с разницей в 5 очков. Динамовская команда вырвалась вперёд в дебюте следующей партии (6:1), но гостьи не собирались сдаваться просто так. Третий сет достался динамовкам, счёт – 25:22, казалось бы, это может стать мощным психологическим ударом по «Ленинградке».

Однако упорнейшая четвёртая партия «на балансе» завершилась в пользу «Ленинградки»: здесь отлично сыграла Анастасия Чернова, счёт – 26:24.

В укороченной партии петербурженки добыли себе преимущество в 4 очка и выиграли и развили успех – тай-брейк был выигран со счётом 15:7. Лучшими по результативности стали главная звезда «Динамо» Наталья Гончарова (33 очка) и Гарелик (29 очков).



