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Питерец.ру » Спорт » Бывший волейболист «Зенита» Георг Грозер блеснул на Олимпиаде в составе сборной Германии, а Вильфредо Леон помог Польше победить Бразилию

Бывший волейболист «Зенита» Георг Грозер блеснул на Олимпиаде в составе сборной Германии, а Вильфредо Леон помог Польше победить Бразилию

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
gettyimages.com
Волейбольный турнир в Париже набирает обороты – уже сыгран 2-й тур.

«Питерец.ру» вслед за баскетбольный турниром парижской Олимпиады обратил внимание и на волейбольный. Поклонники петербургского «Зенита» вряд ли забыли эффектную игру немца Георга Грозера в составе клуба в российской Суперлиге (диагональный сборной Германии выступал ещё и за «Белогорье» и новосибирский «Локомотив»). Именно отличная игра набравшего 24 очка Грозера предопределила победу немецкой команды в стартовом туре над сильной сборной Японии (3–2). Во втором туре немцы отыгрались с 0–2 во встрече с американцами, но уступили на тай-брейке со счётом 11:15. Япония обыграла Аргентину (3–1), которая является аутсайдером группы С.

Поляки после лёгкой победы над Египтом сумели сломить сопротивление сборной Бразилии, победив в пяти сетах. Натурализованный кубинец Вильфредо Леон, игравший в России за казанский «Зенит», завершил тай-брейк в пользу польской сборной, тем самым сделав самому себе подарок на 31-летие. Лидируют в группе В итальянцы, проигравшие пока лишь одну партию. Сборная Бразилии начала с двух поражений, по победа над Египтом может помочь команде Дарлана и Леала пробиться в плей-офф.

В группе А лидируют одержавшие по две победы Словения и Франция, а вот Сербия и Канада – пока на дне.


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