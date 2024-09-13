«Динамо-ЛО» проиграло столичному «Динамо» со счётом 1–3 во 2-м туре мужской волейбольной Суперлиги

В сезоне Суперлиги – 2024/2025 сосновоборские динамовцы не без оснований рассчитывают на новых легионеров клуба из Ленобласти – Осниэля Мергарехи и Максимилиано Каванну. Именно подача Мергарехо позволила «Динамо-ЛО» получить небольшой отрыв в счёте на старте матча с грозными московскими динамовцами. «Питерец.ру» уверен, что команда Константина Брянского приложит все усилия, чтобы выиграть этот чемпионат.

Столичные динамовцы могли взять концовку первой партии: удачные действия Павла Панкова привели к счёту 23:21 в пользу фаворита. Однако «Динамо-ЛО» сумело набрать 4 очка подряд, а завершил сет капитан гостей Денис Бирюков. Вышли вперёд со счётом 3:0 сосновоборцы и в дебюте второго сета, но здесь у соперника отлично сыграл на подаче Максим Белогорцев. «Динамо-ЛО» приложило усилия к тому, чтобы «зацепиться» за вторую партию, но столичный клуб был сильнее – 25:21 и 1–1 в матче.

В третьем сете старались у гостей избежавший травмы в одном из игровых эпизодов Бирюков и сегодняшний именинник Назар Литвиненко (в пятницу 13-го этому диагональному исполнилось 24 года). Но динамовцы Москвы уже нащупали свою игру, взяли и третью и четвёртую партии и выиграли эту встречу 3–1.

17 сентября «Динамо-ЛО» сыграет с «Зенитом».



