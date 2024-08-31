Аргентинец Гонду отлично дебютировал за «Зенит», дважды забив в Нижнем Новгороде и помог чемпиону России крупно победить в гостях

Весьма эффектным получился первый матч за «Зенит» у аргентинского нападающего Лусиано Гонду. В Нижнем Новгороде новичок петербургского клуба стал главным действующим лицом крупной победы гостей со счётом 3:0. Сергей Семак выставил Гонду в стартовом составе (группу атаки вместе с Гонду составили Педро и Матео Кассьерра).

В первом тайме пару моментов упустил Кассьерра, а Клаудиньо не реализовал опасный штрафной. «Зенит» открыл счёт на 30-й минуте: Вендел снабдил хорошей передачей Гонду, и голкипер «Пари НН» Никита Медведев вряд ли имел шансы спасти свою команду. Во втором тайме петербуржцы забили второй мяч: подача Дугласа Сантоса поставила в тупик всех, кроме Гонду – 2:0 в пользу «Зенита» на 56-й минуте. Добил нижегородцев на 69-й минуте Вендел, которому ассистировал Клаудиньо.

Победив, «Зенит» временно возглавил турнирную таблицу РПЛ – 17 очков за 7 туров при разнице мячей 18–1. Но потенциальным лидером российского футбольного первенства является «Локомотив»: в случае победы над «Краснодаром» 1 сентября железнодорожники сместят «Зенит» с первого места.

В другом матче тура ЦСКА обыграл «Химки» со счётом 2:0 (голы в составе столичного клуба забили Тамерлан Мусаев и бразильский защитник Мойзес).