«Зенит» проиграл «Локомотиву» со счётом 1:3 в мачте 17-го тура чемпионата РПЛ, при этом Кержаков забил в свои ворота

«Питерец.ру» напоминает, что матч первого круга между «Зенитом» и «Локомотивои» тоже завершился в пользу московской команды. Та игра проходила 24 сентября на «Газпром Арене» и завершилась драматической концовкой с голом Наира Тихнизяна. И на этот раз дружина Сергея Семака оказалась бите железнодорожниками, только уже в гостях.

Состав «Локомотива» заметно изменился для тех, кто дано не следил за этой командой, но на острие атаки против «Зенита» вышел тот, кто и должен был – Артём Дзюба, хотя забить своему бывшему клубу герою домашнего «Мундиаля» на удалось. Зато забил Кержаков: вратарь «Зенита» в дебюте встречи угодил в протокол, отправив мяч в собственные ворота. Но удержать минимальное преимущество до перерыва железнодорожникам не удалось: Матео Кассьерра забил свой дежурный гол головой на 41-й минуте. Сразу же «Зенит» мог выйти вперёд, но этого не случилось.

Зато «Локомотив» использовал свой шанс во втором тайме, дважды поразив ворота петербуржцев. На 59-й минуте Кержаков вряд ли мог спасти «сине-бело-голубые» ворота, поскольку удар Максима Глушенкова был неберущимся. По иронии судьбы, точку в матче поставил точный удар Тихнизяна, который принёс москвичам победу и в матче первого круга.



