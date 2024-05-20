Колумбиец Кассьерра забил пять голов, а «Зенит» победил «Ахмат» и продолжает борьбу за золото!

«Зенит» одержал разгромную победу в очень нужный момент, и теперь «Питерец.ру» предвкушает интереснейшую развязку чемпионата России в заключительном туре. Героем матча в Грозном стал подрастерявший форму Маттео Кассьерра: колумбийский форвард неожиданно перестал забивать – стоит ли удивляться тому, что «Зенит» начал проигрывать?

На «Ахмат-Арене» Кассьерра оформил дубль уже к 9-й минуте: «сине-бело-голубые» повели со счётом 2:0 уже в дебюте. Но нападающий «Ахмата» Мохамед Конате на 11-й минуте остудил пыл гостей, продлив свою голевую серию до четырёх матчей (ранее буркиниец сотворил дубль в ворота «Пари НН» и по разу забил «Краснодару» и «Крыльям Советов»). Но Клаудиньо и Кассьерра соорудили «гол в раздевалку» прямо перед перерывом, и петербуржцы вернули себе преимущество в два мяча.

Во втором тайме неудержимый Кассьерра забил ещё дважды, и на 51-й минуте на табло установился очень приятный для торсиды «Зенита» счёт 5:1. Победив, команда Сергея Семака набрала 54 очка и расположилась на втором месте, отставая от московского «Динамо» на 2 очка. Третьим идёт «Краснодар» (53 очка), который в 34-м туре дома сыграет с динамовцами, и именно этот матч окажет решающее влияние на итоговое распределение мест.