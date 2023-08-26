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Питерец.ру » Спорт » 6-й тур РПЛ: «Зенит» разгромил «Урал» со счётом 4:0, а «Рубин» спасся в матче с «Динамо» – 2:2

6-й тур РПЛ: «Зенит» разгромил «Урал» со счётом 4:0, а «Рубин» спасся в матче с «Динамо» – 2:2

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ria.ru
Дубль в составе «Зенита» сделал колумбиец Маттео Кассьерра.

Победа «Зенита» над «Уралом» в 6-м туре чемпионата страны по футболу получилась довольно будничной. «Зенит» на деле доказал, что такое разница в классе: уже к перерыву коллектив Сергея Семака вёл с разницей в три мяча, забив ещё и классический «гол в раздевалку». Во втором тайме Маттео Кассьерра забил свой второй мяч в этой встрече, а всего на лицевом счету колумбийца уже 6 мячей в чемпионате России – 2023/2024. «Питерец.ру» обратил внимание на большое количество легионеров (включая тех, у кого уже есть российский паспорт) в стартовом составе «сине-бело-голубых» в игре с командой Виктора Гончаренко – 7 (Алип, Фернандес, Дос Сантос, Барриос, Вендел, Клаудиньо и Кассьерра).

Если взглянуть на турнирную таблицу, то первая тройка по итогам тура будет выглядеть так: «Краснодар» (14 очков, хотя начали «Быки» чемпионат с четырёх побед кряду), «Зенит» (13 очков) и «Урал» (13 очков). Проигравший в прошлом туре «Зениту» московский «Спартак» сейчас играет с «Ахматом» (счёт – 0:0), при этом в воротах «красно-белых» появился Селихов, а Свинов – на лавке.

Казанский «Рубин» продолжает отстаивать своего тренера Рашида Рахимова. На этот раз «Рубин» сыграл вничью с «Динамо», хотя проигрывал 1:2 до 95-й минуты.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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