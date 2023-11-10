ента новостей

22:55
Победная серия волейбольной «Ленинградки» прервалась в матче с московским «Динамо»
22:28
Ганбольный «Зенит» победил «Пермских медведей» со счётом 38:33 в матче SEHA – Gazprom League со счётом 38:33
00:40
СКА благодаря буллиту Сергея Толчинского победил «Трактор», хотя счёт открыл челябинец Антон Бурдасов
21:16
«Динамо-ЛО» смогло победить в гостях клуб «Югра-Самотлор» со счётом 3–2 в 4-м туре мужской волейбольной Суперлиги
20:59
Волейбольный «Зенит» уступил в Казани своим соперникам-одноклубникам после нелёгкой победы в кубковом матче над «Факелом»
11:49
В Московском районе пенсионерка перевела аферистам 4 млн рублей
11:39
В Выборгском районе пенсионерка перевела мошенникам более 3,2 млн рублей
11:33
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке барже-буксирного состава «Иеволи Орандж», «Капитан Егоров» и «ОТА-990»
10:15
Международный патриотический проект «Побратимы-Победители»: культурная дипломатия
02:04
В своём 20-м матче чемпионата МХЛ молодёжная команда петербургского хоккейного «Динамо» разгромила «СКА-Карелию», счёт – 8:2
01:40
Баскетбольный «Зенит» отыгрался на «Парме» за поражение от УНИКСа в предыдущем туре Единой Лиги ВТБ, победив пермяков – 78:54
20:37
В «Другом Дерби» пензенский «Дизель» оказался сильнее петербургского хоккейного «Динамо», счёт – 5:3
13:51
ЗакС Петербурга и Сахалинская областная Дума заключили соглашение
13:45
Мост через Свирь разведут для прохода вниз по реке буксира «Иеволи Орандж»
13:39
Студентам Ижорского колледжа рассказали об истории Конституции в Президентской библиотеке
13:26
В Петербурге 13-летний подросток выстрелил в лицо однокласснице из арбалета
11:18
В Петергофе иномарка сбила 19-летнюю девушку
09:28
На Ржевской площади рабочие обнаружили в канализации останки человека
09:17
Полицейские Петербурга ликвидировали канал обналичивания похищенных у пенсионеров денежных средств
19:03
«СКА-Нева» обыграла «Барс» со счётом 2:1, в воротах петербуржцев стоял Артемий Плешков
19:00
Открытие ледового катка и новых зимних аттракционов в Никольских рядах
18:30
«СКА-1946» удалось разгромить «СКА-Карелию» со счётом 10:0, Нугманов сделал хет-трик, у Полякова – дубль
16:22
Фестиваль «Достоевский VS Станиславский»
16:12
На КАД в районе развязки с Софийской улицей ограничат скоростной режим
16:00
СКА проиграл «Спартаку» 2:3, пропустив за секунду до сирены: в воротах петербургского клуба стоял лучший вратарь прошлого сезона КХЛ Никита Серебряков
15:35
В Петербурге зацепер упал с поезда и получил многочисленные травмы, второй доехал до станции в Ленобласти
14:13
В Красногвардейском районе после пожара в хозяйственной постройке обнаружены тела двух человек
14:05
В ТЮЗе стартует III Межрегиональный детский театральный фестиваль «Б’АРТ’О»
13:59
В Ленобласти задержали таксиста, обманувшего пенсионерку
13:52
В Курортном районе иномарка сбила 11-летнюю девочку
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Победная серия волейбольной «Ленинградки» прервалась в матче с московским «Динамо»

Победная серия волейбольной «Ленинградки» прервалась в матче с московским «Динамо»

0
5
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
leningradka.spb.ru
Ирина Капустина набрала в победной для «Динамо» встрече с «Ленинградкой» 24 очка.

Вот и завершилась прекрасная серия «Ленинградки» в чемпионате и кубке России, когда команда Александра Кашина только побеждала. «Питерец.ру» не обвиняет «Пчёлок» в поражении от столичного «Динамо»: знатоки волейбола понимают, что пока петербурженкам трудно играть с грандом отечественного волейбола на равных.

«Динамо» перед очной встречей с «Ленинградкой» одержало в Суперлиге те же пять побед, проиграв лишь два сета («Протону» во 2-м туре и «Динамо-Ак Барсу» в 5-м). Отличная игра Дарьи Малыгиной обеспечила «Ленинградке» преимущество в 5 очков в дебюте матча с динамовками. В дальнейшем благодаря грамотной организации игры связующей «Ленинградки» Анны Шевченко первый сет завершился в пользу гостевой команды – 25:20 в пользу «Ленинградки». Но после этого Константин Ушаков принял меры, и нити игра проходила с преимуществом московской команды.

Рывок «Динамо» на старте второго сета способствовал тому, что «Динамо» сумело взять эту партию со счётом 25:19. И в третьей партии хозяйки площадки сумели довольно быстро создать победный задел в 7 очков, в итоге борьбы здесь почти не было – 25:12 в пользу «Динамо». В четвёртом сете «Ленинградка» упорно сопротивлялась, но встреча закончилась поражением 1–3.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

22-10-2023, 02:53
Волейбольная «Ленинградка» победила «Спарту» в Нижнем Новгороде со счётом 3–0 и возглавила таблицу Суперлиги по итогам 4-го тура
7-10-2023, 23:17
Волейбольный клуб «Ленинградка» после победы в 1-м туре Суперлиги над «Енисеем» выиграла и у клуба «Заречье-Одинцово», на этот раз счёт 3–0
11-10-2021, 23:25
После неудачи в стартовом туре «Ленинградка» смогла победить в Челябинске
25-09-2023, 18:07
Большой успех волейбольной «Ленинградки» - команда Александра Кашина сыграла в финале «Кубка Столетия», где уступила московскому «Динамо» 1–3
30-10-2023, 15:48
Волейбольная «Ленинградка» после победы над командой Николая Карполя в Суперлиге выиграла и кубковый матч у «Енисея» из Красноярска
24-02-2020, 13:40
«Ленинградка» сыграет в плей-офф волейбольной Суперлиги

Происшествия на дорогах

0
168
8-11-2023, 11:18
В Петергофе иномарка сбила 19-летнюю девушку
0
215
7-11-2023, 13:52
В Курортном районе иномарка сбила 11-летнюю девочку
0
260
6-11-2023, 14:57
На трассе «Сортавала» иномарка насмерть сбила 45-летнего пешехода
0
359
4-11-2023, 11:10
В Калининском районе «Лада Ларгус» сбила на переходе двух девушек
Наверх