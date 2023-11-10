Победная серия волейбольной «Ленинградки» прервалась в матче с московским «Динамо»

Вот и завершилась прекрасная серия «Ленинградки» в чемпионате и кубке России, когда команда Александра Кашина только побеждала. «Питерец.ру» не обвиняет «Пчёлок» в поражении от столичного «Динамо»: знатоки волейбола понимают, что пока петербурженкам трудно играть с грандом отечественного волейбола на равных.

«Динамо» перед очной встречей с «Ленинградкой» одержало в Суперлиге те же пять побед, проиграв лишь два сета («Протону» во 2-м туре и «Динамо-Ак Барсу» в 5-м). Отличная игра Дарьи Малыгиной обеспечила «Ленинградке» преимущество в 5 очков в дебюте матча с динамовками. В дальнейшем благодаря грамотной организации игры связующей «Ленинградки» Анны Шевченко первый сет завершился в пользу гостевой команды – 25:20 в пользу «Ленинградки». Но после этого Константин Ушаков принял меры, и нити игра проходила с преимуществом московской команды.

Рывок «Динамо» на старте второго сета способствовал тому, что «Динамо» сумело взять эту партию со счётом 25:19. И в третьей партии хозяйки площадки сумели довольно быстро создать победный задел в 7 очков, в итоге борьбы здесь почти не было – 25:12 в пользу «Динамо». В четвёртом сете «Ленинградка» упорно сопротивлялась, но встреча закончилась поражением 1–3.