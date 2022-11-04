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Питерец.ру » Спорт » «Динамо-ЛО» одержало трудную победу над клубом «Югра-Самотлор» в розыгрыше Кубка России по волейболу

«Динамо-ЛО» одержало трудную победу над клубом «Югра-Самотлор» в розыгрыше Кубка России по волейболу

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vc-dynamo.ru
При этом играть сосновоборцам пришлось без Дениса Бирюкова и Марко Ивовича.

Тренерский штаб «Динамо-ЛО» нашёл нужные варианты для игры без Дениса Бирюкова и Марко Ивовича: в Новосибирске удалось выиграть важный кубковый матч.

Соперником динамовцев была команда «Югра-Самотлор», которая сдаваться не собиралась. Коллектив из Ленобласти выиграл первые две партии (счёт – 25:18 и 25:21), но тай-брейка избежать не удалось. «Питерец.ру» отмечает хорошую игру Фаннура Каюмова в дебюте встречи.

Однако поведя с комфортным преимуществом команда Александра Климкина, по меткому замечанию пресс-службы «Динамо-ЛО», решила, что дело сделано. Итог – два подряд проигранных сета и необходимость играть тай-брейк. Валентин Стрильчук и Максим Пурин создали динамовцам возможность выиграть матч в четвёртой партии, когда счёт стал 23:21, однако упорная «Югра» смогла настичь и выиграть сет – 29:27.

Погоня за динамовцами не прошла для волейболистов «Югры» даром: на укороченную партию сил им уже не хватило. Четыре очка подряд и эйс Пурина – и «Динамо-ЛО» празднует победу с общим счётом 3–2 по партиям.

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