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Питерец.ру » Спорт » «СКА-Нева» нанесла 20 безрезультатных бросков по воротам Алексея Щетихина и проиграла «Челмету» со счётом 0:2

«СКА-Нева» нанесла 20 безрезультатных бросков по воротам Алексея Щетихина и проиграла «Челмету» со счётом 0:2

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
31-й номер гостей Щетихин (на фото) сумел нейтрализовать не только Семёна Демидова, но и всё нападение невчан.

В своём очередном матче регулярного чемпионата ВХЛ петербургская «СКА-Нева» не только проиграла, но и не забила. «Питерец.ру» порылся в статистике сезона – 2024/2025: «Челмет» одержал в «Хоккейном городе» свою первую сухую победу. Героем матча стал вратарь гостей Алексей Щетихин, сделавший 20 сэйвов. Партнёры Щетихина по команде несколько раз зарабатывали от бригады арбитров малые штрафы, но и в большинстве невчанам забросить не удалось.

А ведь собравшиеся на трибунах почти четыре сотни зрителей вправе были ожидать результативного хоккея, ведь «Челмет» открыл счёт уже на 2-й минуте. Но счёт 1:0 в пользу челябинцев продержался почти до сирены: Артём Шварёв попал в пустые ворота «СКА-Невы» за 20 секунд до истечения игрового времени. Итог – 2:0 в пользу «Челмета», хотя голкипер петербуржцев Глеб Саранчук не заслужил упрёка. Саранчук отразил 32 броска, но на этот раз «СКА-Неву» подвела игра в атаке.

Подводя итоги игры, главный тренер «СКА-Невы» Николай Воеводин философски изрёк:

«Когда не забиваешь – выиграть невозможно».

Набрав 20 очков за 14 матчей, «СКА-Нева» расположилась на девятом месте таблицы первенства ВХЛ. 17 октября невчане примут «Горняк-УГМК», после чего отправятся на пятиматчевый выезд.

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