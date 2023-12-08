Оба петербургских клуба проиграли свои очередные матчи в ВХЛ: «Динамо» уступило «Нефтянику» из Альметьевска со счётом 3:4Б, а «СКА-Нева» не сумела забить ЦСК ВВС

Голкипер петербургского клуба «СКА-Нева» Артемий Плешков (на фото) приложил максимум усилий для победы в матче с ЦСК ВВС, отразив 36 бросков по своим воротам. «Питерец.ру» отмечает аккуратную игру коллектива Николая Воеводина в сражении с самарцами – всего одно удаление: Альберт Конозов схлопотал малый штраф от бригады арбитров Рудько – Ермолаев, и больше «невчане» в штрафной бокс не отправлялись. Но единственная пропущенная шайба в равных составах, когда на 38-й минуте с передач Егора Торопова и Артура Данилкина отличился сделавший уже несколько дублей в чемпионате ВХЛ – 2023/2024 Павел Жирнов, предопределила исход игры. ЦСК ВВС удалось одержать в «Хоккейном городе» сенсационную победу и огорчить почти три сотни зрителей на трибунах.

«СКА-Нева» сдала свои турнирные позиции, занимая сейчас седьмое место в ВХЛ: те же 45 очков набрала и «Югра». 9 декабря «невчане» принимают альметьевский «Нефтяник», который накануне играл с другим петербургским клубом – «Динамо» Владимира Крикунова.

И «Нефтянику» удалось победить динамовцев, но – только по буллитам, поскольку в основное время был зафиксирован счёт 3:3. Шайбы в составе «Динамо» забросили Ханин, Буруянов и Косолапов. У «Динамо» – 41 очко после 35 игр.



