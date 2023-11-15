«СКА-Нева» не сумела забить пермскому «Молоту» и проиграла со счётом 0:2

«Питерец.ру» удивлён тому, что «СКА-Нева» так и не смогла распечатать ворота «Молота». Победив «невчан», пермяки продлили свою впечатляющую победную серию в чемпионате ВХЛ до 14 матчей.

Героем встречи безусловно стал пермский голкипер Данил Кудашев, заработавший «сухарь» – уже четвёртый для себя в текущем сезоне. Первый период прошёл ярко, но заброшенных шайб не было. Всё изменилось, когда «СКА-Нева» играла в меньшинстве в начале второй двадцатиминутки. Гости провели результативную атаку: Егор Манин и Никита Кирьянов ассистировали открывшему счёт Дмитрию Воробьёву. Свой шанс в ответном большинстве команде Николая Воеводина реализовать не удалось.

Вторая пропущенная шайба стала для обороны «СКА-Невы» конфузом – умудрились пропустить в большинстве! Константин Рыжов прорвался к невским воротам и установил итоговый счёт – 2:0 в пользу «Молота». После таких пропущенных шайб бывает так, что у хоккеистов опускаются руки. Вот и «СКА-Невы» не хватило даже на гол престижа, хотя игрового времени было достаточно – почти весь третий период.

Главный тренер «Молота» Павел Зубов отметил, что подобные игры держат зрителей в напряжении до финальной сирены. Набравшая 36 очков «СКА-Нева» занимает в КХЛ 8-е место.