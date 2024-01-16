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Питерец.ру » Спорт » В своих воскресных матчах в чемпионате ВХЛ «СКА-Нева» проиграла «Южному Уралу», а петербургское хоккейное «Динамо» крупно победило

В своих воскресных матчах в чемпионате ВХЛ «СКА-Нева» проиграла «Южному Уралу», а петербургское хоккейное «Динамо» крупно победило

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
В матче с «Челметом» петербургские динамовцы вели с разницей в четыре шайбы.

Как сообщал ранее «Питерец.ру», петербургский хоккейный клуб «Динамо» (главный тренер – Владимир Крикунов) 12 января уступил «Зауралью» в очередном матче чемпионата ВХЛ. Следующим соперником динамовцев из города на Неве стал клуб «Челмет», встреча проходила в воскресенье в Челябинске на стадионе «Юность».

«Челмет» сейчас пребывает в том же состоянии, что и петербургское «Динамо» при Ярославе Люзенкове – балансирует на грани попадания в плей-офф ВХЛ. Поэтому каждый матч для челябинцев может носить характер решающего. Но динамовцы из Северной столицы на этот раз были настроены не просто побеждать, а громить очередного соперника. В интервале игрового времени между 8-й и 34-й минутами гости отправили в ворота Бутейца четыре шайбы. Открыл счёт в большинстве Владимир Михасёнок, после чего в равных составах забили Артём Чернов и Пётр Яковлев. А Максим Салахов отличился в тот момент, когда на льду в составе каждой из команд отсутствовало по игроку. Итоговый счёт 4:1 в пользу петербуржцев установил точный бросок Круглова.

«СКА-Нева» в своём воскресном матче выступила менее удачно, проиграв в гостях «Южному Уралу» с минимальным счётом 1:2. «Невчане» идут на восьмом месте, петербургские динамовцы – десятые.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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