Сразу 13 шайб было заброшено в матче СКА с «Северсталью», который завершился победой петербуржцев со счётом 8:5, а омский «Авангард» проиграл в КХЛ в седьмой раз подряд

Уже в первом периоде матча между СКА и «Северсталью» были побиты прежние рекорды результативности: стартовая двадцатиминутка завершилась со счётом 5:2 в пользу команды Романа Ротенберга. «Питерец.ру» привык к подобному граду голов в «Матчах Звёзд», но на этот раз повезло зрителям «Ледового».

Открыли счёт гости: Коростелёв реализовал «лишнего» на 7-й минуте, но Валентин Зыков сразу же огорчил Самойлова – 1:1. С 9-й по 14-ю минуты в воротах Самойлова оказались ещё три шайбы после точных бросков Михаила Воробьёва, Ивана Демидова и Владимира Алистрова. Так невские армейцы повели 4:2, а место в воротах «Северстали» занял Шостак. До первого перерыва Марат Хайруллин сумел пробить и Шостака – 5:2.

Выиграл СКА и второй период, поразив гостевые ворота ещё трижды (Зыков сделал дубль, автором седьмой шайбы хозяев стал Василий Глотов, восьмой – Арсений Грицюк). Американский новичок Тони Деанджело (на фото) в стиле Даниила Гутика из «Адмирала» сотворил «ассистентский хет-трик», раздав партнёрам три передачи в своей дебютной игре за СКА. В третьем периоде «Северсталь» усилиями Аймурзина и Лишки смогла превратить 8:3 в 8:5.

Тем временем омский «Авангард» проиграл седьмой матч подряд, на этот раз уступив «Трактору» (2:4).



