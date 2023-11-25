СКА удалось отыграться с 0:3 в матче с «Торпедо» и победить по буллитам: дубль сделал Валентин Зыков

Швед Юхан Матссон продержался в воротах СКА во встрече с нижегородским «Торпедо» чуть более 8 минут. Уже на 2-й минуте не столь ярко играющий в этом сезоне в торпедовской форме Алексей Кручинин открыл счёт. А вскоре торпедовцы повели уже с разницей в две шайбы: Антон Силаев от души приложился к шайбе, и Матссон не выручил.

Сразу после этого Роман Ротенберг выпустил на лёд Никиту Серебрякова. В середине второго периода «Торпедо» довело своё преимущество до крупного: Богдан Конюшков переиграл Серебрякова в большинстве после удаления Александра Никишина. Так СКА пришлось начинать третью двадцатиминутку с безрадостными 0:3 на табло «Ледового».

И всего через 34 секунды после начала заключительного периода петербуржцы сократили отставание в счёте усилиями Валентина Зыкова. А на 46-й минуте тот же Зыков с передачи Алекса Гальченюка реализовал «лишнего» после удаления Шавина – 2:3. Ещё одно удаление в составе «Торпедо» - и СКА забил уже в формате «6Х4», так как Серебряков уступил место полевому игроку.

Овертайм не принёс победы ни одной из команд, и судьбу матча решила серия буллитов. Сначала Ивана Кульбакова переиграл Марат Хайруллин, а победу СКА принёс буллит поймавшего сегодня кураж Зыкова.