Валентин Зыков набрал 3 очка в победном для СКА матче с московским «Динамо»

«Питерец.ру» заметил, что СКА хорошо подготовился к старту регулярного чемпионата КХЛ: невские армейцы выиграли четвёртый матч подряд из четырх, при этом только первый – в овертайме. Остальные три победы были одержаны командой Романа Ротенберга в основное время, при этом столичные динамовцы обыграны с тем же счётом, что ранее «Авангард» – 4:1.

Пугающий для защитников других команд Лиги снайперский темп набрал форвард СКА Марат Хайруллин, который во встрече с динамовцами Москвы сотворил дубль. Самым результативным в составе победителей на этот раз стал Валентин Зыков – 3 (1+2) очка. А защитник СКА Александр Никишин продолжает набирать очки в каждой официальной игре за новый клуб: на этот раз в его активе заброшенная шайба и результативный пас. Немного омрачила вечер хозяевам льда лишь вынужденная замена Александра Самонова, после повреждения уступившего место в воротах Дмитрию Николаеву.

Накануне голевую феерию устроили в Нижнем Новгороде торпедовцы, которых тренирует Игорь Ларионов: «Автомобилист» пропустил семь раз, забив только трижды.