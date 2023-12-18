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Питерец.ру » Спорт » Сборная России под руководством Романа Ротенберга обыграла Казахстан и стала обладателем «Кубка Первого канала»

Сборная России под руководством Романа Ротенберга обыграла Казахстан и стала обладателем «Кубка Первого канала»

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.khl.ru
Третий матч команды «Россия 25» завершился крупной победой над сборной Казахстана (5:2).

Матч с белорусами вызвал сомнения в чистоте судейства: даже такой авторитетный спортивный журналист, как Сергей Микулик, высказался на эту спорную тему. Но «Кубок Первого канала» продолжился, и в третьем туре были сыграны два матча. Сначала команда «Звёзды и ВХЛ» (тренер – Николай Воеводин) в овертайме обыграла белорусскую сборную со счётом 5:4. Здесь дубль сделал автор победной шайбы Арсений Грицюк из СКА, а белорусский защитник Даниил Бокун схлопотал матч-штраф.

Завершила турнир встреча российской сборной (официальное название – «Россия 25») и национальной команды Казахстана. «Питерец.ру» изучил состав команды Галыма Мамбеталиева: только Никиту Михайлиса, его тёзку Бояркина и Валерия Орехова можно назвать известными хоккеистами. Михайлис и стал автором первой заброшенной шайбы, когда на 7-й минуте переиграл Никиту Серебрякова. Форвард СКА Марат Хайруллин помог Илье Сафонову сравнять счёт в большинстве – 1:1 на 14-й минуте.

На старте второго периода «лишнего» реализовал уже Казахстан, после чего забивали только россияне: Василий Глотов сравнял счёт, а Валентин Зыков сделал дубль, итог – 5:2 в пользу команды Романа Ротенберга. Так набравшая 100 % очков «Россия 25» выиграла «Кубок Первого канала».


Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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