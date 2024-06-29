ента новостей

18:41
Нападающий «СКА-1946» Иван Демидов выбран под 5-м номером в первом же раунде драфта НХЛ клубом «Монреаль Канадиенс»
12:17
В Лаголово пьяный мужчина на иномарке сбил 12-летнего мальчика
11:46
В Парголово задержали подозреваемых в стрельбе из страйкбольного оружия
10:52
Прав ли Медведев в своей оценке итогов холодной войны?
10:27
Отменить или оставить: 58% учителей против ЕГЭ
01:47
30-летие Аниша Гири обернулось «ничейным» туром на шахматном супертурнире в Бухаресте, среди участников которого – и Ян Непомнящий
00:05
После 3-го тура продолжающейся в Нижнем Новгороде Высшей лиги таблицу возглавили четверо шахматистов – Наер, Землянский, Макарян и Тимофеев, а гроссмейстер Нестеров не входит даже в тридцатку
23:12
Евгения Овод проиграла Дарье Войт в 3-м туре Высшей лиги в Нижнем Новгороде, а чемпионка Санкт-Петербурга по шахматам Ольга Карманова победила Участницу Суперфинала – 2023
19:59
На Парашютной улице подросток на электросамокате сбил женщину с коляской
18:11
На трассе "Кола" разведут Ладожский мост для прохода вверх по реке брига «Россия»
18:09
Генерал-полковник Алексей Воробьёв проверил готовность сил и средств к проведению праздника выпускников «Алые паруса»
15:34
На трассе «Нарва» автомобиль «Рено Сандеро» влетел в столб. Водитель и пассажир погибли
13:40
В Ленобалсти водитель «Газели» погиб в ДТП с фурой
13:30
В посёлке Кобрино подожгли сетевой магазин
13:17
В Приморском районе молодой человек на каршеринговом автомобиле сбил подростка
13:13
В Петербурге поймали троих приятелей - автоугонщиков
12:10
В Петербурге поймали жителя Омской области, подозреваемого в квартирном грабеже
12:01
В Петербурге поймали стрелка по автобусу у метро «Лесная»
10:17
Новостройки могут подешеветь
09:47
С математикой и физикой стало намного лучше
09:43
На Васильевском острове автоледи на иномарке сбила 5-летнего мальчика
09:32
На Васильевском острове годовалая девочка погибла после падения из окна
23:30
Петербургский гроссмейстер Линчевский выиграл у Бимиева во 2-м туре Высшей лиги в Нижнем Новгороде, а лидируют набравшие по 2 очка Тимофеев и Макарян
22:51
Евгения Овод и Дарья Войт лидируют в Высшей лиге чемпионата России по шахматам после 2-го тура, Анастасия Бондарук и Ольга Карманова набрали на пол-очка меньше
21:41
На трассе «Сортавала» в Ленобласти полностью перекроют движение в направлении Сортавалы
16:47
Закрытие троллейбусного и трамвайного движения для проведения марафона «Белые ночи»
16:44
Премьера мюзикла «Маленький принц»
13:55
XХX Международный кинофестиваль «Литература и кино»
13:37
Грузия победила Португалию со счётом 2:0 и пробилась в 1/8 финала Евро – 2024, в другом матче группы F Турция пересилила Чехию
12:11
В Петербурге задержали мигранта, напавшего на подростка на футбольном поле
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Нападающий «СКА-1946» Иван Демидов выбран под 5-м номером в первом же раунде драфта НХЛ клубом «Монреаль Канадиенс»

Нападающий «СКА-1946» Иван Демидов выбран под 5-м номером в первом же раунде драфта НХЛ клубом «Монреаль Канадиенс»

0
124
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
gettyimages.com
2-м номером нынешнего драфта стал белорус Артём Левшунов, права на которого достались «Чикаго».

В НХЛ следят за российским молодёжным хоккеем – такой вывод сделал «Питерец.ру», узнав о выборе Ивана Демидова «Монреалем» под весьма высоким 5-м номером на очередном драфте НХЛ. Ивану Демидову – 18 лет, и он уже дважды был признан ценнейшим игроком первенства МХЛ. Демидов считается очень талантливым хоккеистом, но его отсутствие в основном составе СКА и упрёки в не самом идеальном катании делали его шансы на попадание в первую пятёрку драфта – 2024 не столь высокими. Оправдан ли выбор «Канадиенс», выигравших 24 Кубка Стэнли, может выясниться только в том случае, если Демидов в ближайшем будущем отравится играть за океан.

СМИ выяснили, что Демидов не сможет принять участия в летнем лагере «Монреаля», который начнётся 2 июля. Причина проста – у потенциального новичка «Канадиенс» отсутствует канадская виза (а получить её не так просто).

Хоккейные обозреватели уже шутят, что Демидов – «не уровень СКА, зато надежда «Монреаля». Наиболее оптимистичные эксперты уже подсчитывают, сколько очков Демидов сможет набрать в составе «Монреаля».

На вопрос о сравнении с Евгением Малкиным сам Демидов ответил, что ему больше импонирует стиль игры Никиты Кучерова или Кирилла Капризова (они – «ролевая модель» для Ивана).




Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

29-06-2023, 13:38
Хоккеист Матвей Мичков выбран «Филадельфией» под 7-м номером драфта НХЛ – 2023, при этом защитник Дмитрий Симашев стал 6-м номером драфта, попав в «Аризону»
25-06-2023, 20:14
Хоккеист СКА Матвей Мичков уже приехал в Нью-Йорк: скоро состоится драфт НХЛ
29-11-2023, 16:02
После разгрома «Красной Армии» со счётом 5:1 «СКА-1946» пришлось выяснять отношения с «молодёжкой» московского «Спартака» до серии буллитов
10-04-2024, 02:39
«СКА-1946» – в финале Кубка Харламова: «Белые Медведи» из Челябинска укрощены в пяти матчах
22-11-2023, 19:55
«СКА-1946» размазал по льду МХК «Атлант» со счётом 7:1, а «молодёжка» петербургского хоккейного «Динамо» победила «АКМ-Юниор» – 3:1
13-02-2024, 00:35
«СКА-Нева» преподнесла сенсацию, крупно обыграв лидера чемпионата ВХЛ в Тюмени «Рубин» со счётом 4:1

Происшествия на дорогах

0
152
Сегодня, 12:17
В Лаголово пьяный мужчина на иномарке сбил 12-летнего мальчика
0
183
Вчера, 19:59
На Парашютной улице подросток на электросамокате сбил женщину с коляской
0
216
Вчера, 15:34
На трассе «Нарва» автомобиль «Рено Сандеро» влетел в столб. Водитель и пассажир погибли
0
169
Вчера, 13:40
В Ленобалсти водитель «Газели» погиб в ДТП с фурой
Наверх