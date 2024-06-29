Нападающий «СКА-1946» Иван Демидов выбран под 5-м номером в первом же раунде драфта НХЛ клубом «Монреаль Канадиенс»

В НХЛ следят за российским молодёжным хоккеем – такой вывод сделал «Питерец.ру», узнав о выборе Ивана Демидова «Монреалем» под весьма высоким 5-м номером на очередном драфте НХЛ. Ивану Демидову – 18 лет, и он уже дважды был признан ценнейшим игроком первенства МХЛ. Демидов считается очень талантливым хоккеистом, но его отсутствие в основном составе СКА и упрёки в не самом идеальном катании делали его шансы на попадание в первую пятёрку драфта – 2024 не столь высокими. Оправдан ли выбор «Канадиенс», выигравших 24 Кубка Стэнли, может выясниться только в том случае, если Демидов в ближайшем будущем отравится играть за океан.

СМИ выяснили, что Демидов не сможет принять участия в летнем лагере «Монреаля», который начнётся 2 июля. Причина проста – у потенциального новичка «Канадиенс» отсутствует канадская виза (а получить её не так просто).

Хоккейные обозреватели уже шутят, что Демидов – «не уровень СКА, зато надежда «Монреаля». Наиболее оптимистичные эксперты уже подсчитывают, сколько очков Демидов сможет набрать в составе «Монреаля».

На вопрос о сравнении с Евгением Малкиным сам Демидов ответил, что ему больше импонирует стиль игры Никиты Кучерова или Кирилла Капризова (они – «ролевая модель» для Ивана).











