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Питерец.ру » Спорт » КХЛ: уже третий в сезоне «ассистентский хет-трик» Даниила Гутика из «Адмирала» и «сухарь» вратаря «Автомобилиста» Владимира Галкина в матче с «Авангардом»

КХЛ: уже третий в сезоне «ассистентский хет-трик» Даниила Гутика из «Адмирала» и «сухарь» вратаря «Автомобилиста» Владимира Галкина в матче с «Авангардом»

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
78-й номер «Адмирала» Даниил Гутик (на фото) играет в стиле Рода Бриндамора.

«Питерец.ру» не исключает, что звёздный новобранец СКА Евгений Кузнецов смотрит на статистку игрока «Адмирала» Даниила Гутика и повторяет известную фразу из гайдаевской «Бриллиантовой руки»:

«На его месте должен был быть я!»

Ведь Кузнецов пока отдал за 6 матчей за СКА всего 3 результативных передачи на одноклубников, а Гутик уже в ТРЕТИЙ раз делает «ассистентский хет-трик», набирая три ассистентских балла за игру. И если ранее Гутику это удавалось в матчах с «Куньлунем», то 20 сентября жертвой атак «Моряков» пало само московское «Динамо». «Адмирал» крупно победил столичный клуб (4:1), одну из шайб забросил бывший форвард СКА Степан Старков. Если динамовцы Москвы продолжат терпеть подобные поражения, то Алексея Кудашова могут досрочно уволить.

Плохо идут дела в нынешнем сезоне КХЛ и у омского «Авангарда»: «Ястребы» проиграли четвёртый матч подряд. После поражения по буллитам от «Амура» «Авангард» крупно проиграл «Сибири» (1:4), фиаско поджидало команду Сергея Звягина и во встрече с «Салаватом Юлаевым» (2:4). И вот – новый чувствительный удар по самолюбию игроков и поклонников «Авангарда» – 0:3 в домашнем матче с «Автомобилистом» (2 очка набрал Стефан Да Коста, а Владимир Галкин сделал сделал 37 сэйвов).

 

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