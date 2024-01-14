«Северсталь» сумела победить СКА в Череповце – 3:2, автором победной шайбы стал Давид Думбадзе

Только недооценкой очередного соперника по регулярному чемпионату КХЛ может «Питерец.ру» объяснить поражение СКА в Череповце. Крайне интересно мнение главного тренера проигравших: Роман Ротенберг посетовал на плохо проведённый своей командой стартовый период. Отметил наставник СКА и голкипера «Северстали» Самойлова, который, по словам Ротенберга, «хорошо вошёл в КХЛ».

Провал в первом периоде случился на 18-й минуте, по ходу которой в воротах Никиты Серебрякова очутились сразу две шайбы. Вообще появление Серебрякова в основе в этом матче можно считать неожиданным: «Северсталь», конечно, входит в зону плей-офф в конференции, но к грандам первенства КХЛ этот клуб не отнесёшь.

Завершив стартовый отрезок с неутешительным счётом 0:2, СКА попытался исправить ситуацию. Но за весь второй период лишь Арсений Грицюк смог пробить Самойлова: произошло это на 28-й минуте в равных составах, а ассистентами у Грицюка выступили Василий Глотов и Никита Камалов. Снятие вратаря в концовке третьего периода сначала привело к пропущенной шайбе (у хозяев отличился Давид Думбадзе), после чего Грицюк установил итоговый счёт – 3:2 в пользу хозяев льда. Пас на Грицюка при этом отдал досрочно вернувшийся в строй Швец-Роговой.