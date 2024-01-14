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Питерец.ру » Спорт » «Северсталь» сумела победить СКА в Череповце – 3:2, автором победной шайбы стал Давид Думбадзе

«Северсталь» сумела победить СКА в Череповце – 3:2, автором победной шайбы стал Давид Думбадзе

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Неожиданное поражение СКА во встрече с удобным соперником, но на чужом льду.

Только недооценкой очередного соперника по регулярному чемпионату КХЛ может «Питерец.ру» объяснить поражение СКА в Череповце. Крайне интересно мнение главного тренера проигравших: Роман Ротенберг посетовал на плохо проведённый своей командой стартовый период. Отметил наставник СКА и голкипера «Северстали» Самойлова, который, по словам Ротенберга, «хорошо вошёл в КХЛ».

Провал в первом периоде случился на 18-й минуте, по ходу которой в воротах Никиты Серебрякова очутились сразу две шайбы. Вообще появление Серебрякова в основе в этом матче можно считать неожиданным: «Северсталь», конечно, входит в зону плей-офф в конференции, но к грандам первенства КХЛ этот клуб не отнесёшь.

Завершив стартовый отрезок с неутешительным счётом 0:2, СКА попытался исправить ситуацию. Но за весь второй период лишь Арсений Грицюк смог пробить Самойлова: произошло это на 28-й минуте в равных составах, а ассистентами у Грицюка выступили Василий Глотов и Никита Камалов. Снятие вратаря в концовке третьего периода сначала привело к пропущенной шайбе (у хозяев отличился Давид Думбадзе), после чего Грицюк установил итоговый счёт – 3:2 в пользу хозяев льда. Пас на Грицюка при этом отдал досрочно вернувшийся в строй Швец-Роговой.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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