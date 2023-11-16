Рендулич, Фальковский, Поляков, Алистров и Хайруллин забросили шайбы в победном для СКА матче с «Северсталью»

Выиграв четвёртую встречу подряд, СКА дал своим поклонникам хороший повод для оптимизма. «Питерец.ру» надеется, что осенний кризис СКА близится к концу, и команда Романа Ротенберга поднимется повыше в турнирной таблице КХЛ.

Очередным соперником невских армейцев стала «Северсталь»: череповецкий клуб набрал почти столько же очков. Борна Рендулич поразил ворота «Сталевара» Шугаева в первом периоде и вывел петербуржцев вперёд. Но хозяевам льда удалось отыграться, забив Юхану Матссону «гол в раздевалку». Шведский голкипер два месяца не выходил в основе СКА, не блеснул Матссон и сегодня, дважды пропустив после всего лишь 17 бросков в створ своих ворот.

Второй период СКА удалось выиграть со счётом 2:0, очень важную шайбу в меньшинстве забросил Николай Поляков. На 47-й минуте Владимир Алистров довёл преимущество гостей до крупного – 4:1 в пользу СКА. Результативный Егор Степанов смог сократить отставание «Северстали», но специалист по попаданиям в пустые ворота Марат Хайруллин установил итоговые 5:2 на табло.

Девять шайб было заброшено 16 ноября в матче «Локомотива» и «Куньлуня», в котором ярославский клуб одержал победу со счётом 5:4. Вратарь-легионер «Трактора» Фукале «засушил» матч с «Барысом».