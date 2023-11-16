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Питерец.ру » Спорт » Рендулич, Фальковский, Поляков, Алистров и Хайруллин забросили шайбы в победном для СКА матче с «Северсталью»

Рендулич, Фальковский, Поляков, Алистров и Хайруллин забросили шайбы в победном для СКА матче с «Северсталью»

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
5:2 в Череповце – серьёзный повод для радости, так как побеждён прямой конкурент по турнирной таблице КХЛ.

Выиграв четвёртую встречу подряд, СКА дал своим поклонникам хороший повод для оптимизма. «Питерец.ру» надеется, что осенний кризис СКА близится к концу, и команда Романа Ротенберга поднимется повыше в турнирной таблице КХЛ.

Очередным соперником невских армейцев стала «Северсталь»: череповецкий клуб набрал почти столько же очков. Борна Рендулич поразил ворота «Сталевара» Шугаева в первом периоде и вывел петербуржцев вперёд. Но хозяевам льда удалось отыграться, забив Юхану Матссону «гол в раздевалку». Шведский голкипер два месяца не выходил в основе СКА, не блеснул Матссон и сегодня, дважды пропустив после всего лишь 17 бросков в створ своих ворот.

Второй период СКА удалось выиграть со счётом 2:0, очень важную шайбу в меньшинстве забросил Николай Поляков. На 47-й минуте Владимир Алистров довёл преимущество гостей до крупного – 4:1 в пользу СКА. Результативный Егор Степанов смог сократить отставание «Северстали», но специалист по попаданиям в пустые ворота Марат Хайруллин установил итоговые 5:2 на табло.

Девять шайб было заброшено 16 ноября в матче «Локомотива» и «Куньлуня», в котором ярославский клуб одержал победу со счётом 5:4. Вратарь-легионер «Трактора» Фукале «засушил» матч с «Барысом».

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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