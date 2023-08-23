Толчинский, Мичков и Хуснутдинов забивали в победном для СКА матче с «Автомобилистом» на турнире имени Пучкова, счёт – 5:2 в пользу петербуржцев

СКА просто издевался над «Автомобилистом» из Екатеринбурга в первом периоде вчерашнего матча на предсезонном турнире имени Николая Пучкова (Олимпийского чемпиона 1956 года). Четыре шайбы забросили невские армейцы в ворота Аликина уже к 19-й минуте. Открыл счёт Эмиль Галимов, которому ассистировал Артём Земчёнок. На 9-й минуте защитник СКА Александр Никишин с передач Сергея Толчинского и Михаила Воробьёва реализовал «лишнего» после удаления защитника «Автомобилиста» Зборовского. А ещё до первого перерыва Матвей Мичков довёл преимущества СКА в счёте до четырёх шайб.

Вышедший в стартовом составе СКА Юхан Матссон (Алексей Подъяпольский уехал в «Ладу») дважды пропустил во второй двадцатиминутке после точных бросков Денежкина и Бледнова. Но в самом начале третьего периода Никишин и Владимир Алистров помогли Марату Хуснутдинову пробить Аликина, и счёт 5:2 сохранился на табло до финальной сирены.

«Питерец.ру» знает, что прямо сейчас на турнире имени Пучкова «Северсталь» выигрывает у «Сибири» во втором периоде после шайбы Егора Степанова. СКА проведёт свой следующий матч уже сегодня: оппонентом команды Романа Ротенберга будет разгромленный в первом туре «Сочи». Начало игры между СКА и «Сочи» – в 19:30.