«Ленинградец» победил костромской «Спартак» со счётом 2:0 и представил нового главного тренера, которым стал Вадим Евсеев

В 10-м туре первенства второй лиги футбольный клуб «Ленинградец» обыграл костромской «Спартак»: эта победа стала лишь третьей для команды из Ленобласти в сезоне – 2024/2025. Спартаковцы уверенно шли на втором месте в группе «Золото» (лидирующий «Челябинск» в этом туре свой матч выиграл), поэтому этот успех должен придать силы игрокам и тренерскому штабу «Ленинградца».

Неудачный выезд в Краснодар в прошлом туре привёл к «оргвыводам»: Максим Астафьев потерял должность главного тренера, но должен продолжить работу в «Ленинградце» на должности тренера-консультанта. Кого Астафьеву предстоит консультировать в первую очередь, стало известно после матча со «Спартаком», поскольку стало известно имя нового главного тренера клуба. Им стал бывший футболист сборной России Вадим Евсеев: «Питерец.ру» не будет приводить всем известную цитату Евсеева-игрока после важного матча в отборочном турнире: кто слышал – те вспомнят.

Евсеев – выпускник Высшей школы тренеров (ВШТ), ранее работал с «Текстильщиком» из Иваново, «Амкаром», «СКА-Хабаровском», «Уфой», «Шинником», «Факелом» и «Кубанью». Клубный сайт «Ленинградца» особо отметил, что Евсеев уже выводил «Шинник» в первую лигу – такая же задача в этом сезоне и у «Ленинградца».