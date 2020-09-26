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Питерец.ру » Спорт » «Зенит» разгромил «Уфу»: Дзюба сделал хет-трик, Азмун – дубль

«Зенит» разгромил «Уфу»: Дзюба сделал хет-трик, Азмун – дубль

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.championat.com
Александр Беленов достал из сетки своих ворот шесть мячей в поединке «Зенитом».

Артём Дзюба снова «в огне»: ценрфорвард «Зенита» трижды забил в календарном матче чемпионата России с «Уфой». 6:0 – такой итоговый счёт сегодняшнего матча, а ведь предыдущие визиты «Уфы» в Санкт-Петербург были более успешными. «Питерец.ру» не забыл, что в прошлом чемпионате уфимцы добились в гостях с «Зенитом» нулевой ничьей, а крупное поражение потерпели только в сезоне – 2017/2018. Тогда «Уфой» руководил нынешний главный тренер «синие-бело-голубых» Сергей Семак, а хозяев вывел на «Газпром Арену» Роберто Манчини.

За 8 туров нынешнего чемпионата РПЛ «Уфа» Вадима Евсеева одержала всего одну победу (в Туле над «Арсеналом» на старте). И вот после сокрушительных 0:6 от «Зенита» Евсеев уже предположил, что будет отправлен в отставку. Сам факт такого сверхкрупного счёта может спровоцировать отставку Евсеева, хотя поможет ли это «Уфе», идущей на 14-м месте?

Забив «Уфе», Дзюба и Сердар Азмун приблизились к лидеру бомбардирской гонки, которым является … бывший зенитовец Кристиан Нобоа. Эквадорец забил уже 7 мячей, Дзюба и Азмун – по 6.

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