ента новостей

00:52
«Ленинградец» в 33-м туре ФНЛ добыл важнейшую победу в гостях над «Нефтехимиком», но «Сокол» тоже победил и пока впереди на очко
00:35
На чемпионате миру по хоккею выиграли свои понедельничные матчи Швеция, Финляндия и Норвегия
17:01
В Приморском районе 4-летний мальчик на самокате погиб под колесами грузовика
16:47
В пространстве «СреДА!» к двухлетию освобождения Мариуполя прошла встреча молодежи с очевидцами событий
15:05
В Петербурге в День России пройдет концерт «Новой Фабрики звезд»
15:01
Cтанция метро «Фрунзенская» закроется на капитальный ремонт
14:30
Губернатор Александр Беглов сообщил о новых кадровых назначениях
14:08
Книжный салон на Дворцовой посетили более полумиллиона человек
13:39
В Приморском районе в ресторане тушили пожар
12:35
В Невском районе автобус сбил 18-летнюю девушку на самокате
12:31
Под Всеволожском подростки на «ВАЗ- 21130» пострадали врезавшись в забор
12:26
В Сестрорецке задержали стрелка по бутылкам
12:21
В Петербурге поймали новгородца, подозреваемого в ограблении пенсионера
10:13
В разработку российского ПО будет инвестировано 174 млрд рублей
09:57
В Ленобласти мужчина погиб вылетев в кювет на вездеходе
09:36
Президент Ирана погиб в результате крушения вертолета
09:29
В Петербурге открыли бюст императору Николаю II
09:24
В Красногвардейском районе 16-летняя девушка упала с 10-го этажа
09:18
Китайские туристы полетят в космос
08:49
МИД откроет дьюти-фри
02:04
Баскетбольный «Зенит» проиграл ЦСКА шестой матч серии плей-офф Единой Лиги ВТБ со счётом 91:97 и не смог пробиться в финал
01:41
Колумбиец Кассьерра забил пять голов, а «Зенит» победил «Ахмат» и продолжает борьбу за золото!
15:00
В Петербурге День пионерии отметили с художественным размахом
14:54
На КАД между развязками с проспектом Культуры и Шафировским проспектом перекроют две полосы
13:52
В Ленобласти в лобовом ДТП погибли оба водителя и пострадал ребенок
13:46
В Ленобалсти водитель «Фольксваген Поло» погиб после столкновения с лосем
13:41
В Ленобласти задержали предполагаемого угонщика грузового фургона
13:37
В Приморском районе школьная учительница перевела аферистам 10 миллионов рублей
13:33
В Петербурге менеджер крупной фирме перевела мошенникам 7,1 миллиона рублей
13:28
В Невском районе автобус сбил нетрезвого пешехода
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » «Ленинградец» в 33-м туре ФНЛ добыл важнейшую победу в гостях над «Нефтехимиком», но «Сокол» тоже победил и пока впереди на очко

«Ленинградец» в 33-м туре ФНЛ добыл важнейшую победу в гостях над «Нефтехимиком», но «Сокол» тоже победил и пока впереди на очко

0
0
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Всё решит заключительный тур, в котором «Ленинградец» встретится с «Торпедо».

Пока спортивные СМИ поздравляют «Химки» и махачкалинское «Динамо» с досрочным попаданием в Российскую Премьер-Лигу, «Питерец.ру» больше интересует, как сыграл ведующий борьбу за спасение от вылета из «лучшей лиги мира» (так не без оттенка иронии часто называют ФНЛ) «Ленинградец».

Команда из Ленобласти не раз в этом сезоне пропускала под занавес матч, теряя столь нужные очки, но на этот раз удалось обратное – забить на 88-й минуте усилиями Виталия Жиронкина, который в случае сохранения прописки в первой лиге может претендовать на лавры автора ценнейшего гола за все 34 тура длинного сезона первенства ФНЛ, начавшегося для «Ленинградца» в середине сентября нулевой ничьей с тульским «Арсеналом». А ведь начинался матч в Нижнекамске для «Ленинградца» скверно: обычно надёжный голкипер Никита Карабашев закинул мяч в собственные ворота после подачи углового на 8-й минуте.

После этого случилось первое чудо: свой первый мяч в нынешнем сезоне забил Руслан Апеков, который сравнял счёт на 25-й минуте. В дальнейшем Максим Астафьев освежил игру заменами, и на 88-й минуте «Ленинградец» буквально вырвал победу со счётом 2:1. Однако и главный конкурент – саратовский «Сокол» – сумел с минимальным счётом обыграть «Волгарь».

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

17-05-2024, 02:23
«Ленинградец» сыграл вничью с «Арсеналом» и отстаёт от «Сокола» на очко, рискуя вылететь из ФНЛ по итогам сезона
15-10-2023, 20:51
«Алания» победила «Ленинградец», в воротах которого впервые в сезоне – 2023/2024 сыграл Андрей Зайцев
29-04-2024, 00:57
После нулевой ничьей с «Акроном» футбольный клуб «Ленинградец» уступил команде «СКА-Хабаровск» в Рощино
22-10-2023, 22:08
«Ленинградец» проиграл «Нефтехимику» в 15-м туре ФНЛ, а лидирующая «Алания» сенсационно проиграла главному аутсайдеру первой лиги «Волгарю»
6-11-2023, 18:14
«Ленинградец» проиграл дома «Кубани» со счётом 0:1 и сполз на предпоследнее место в чемпионате ФНЛ
14-05-2024, 02:26
«Ленинградец» проиграл дома «Химкам» со счётом 1:3, победный гол забил Аршак Корян

Происшествия на дорогах

0
93
Вчера, 17:01
В Приморском районе 4-летний мальчик на самокате погиб под колесами грузовика
0
104
Вчера, 12:35
В Невском районе автобус сбил 18-летнюю девушку на самокате
0
108
Вчера, 12:31
Под Всеволожском подростки на «ВАЗ- 21130» пострадали врезавшись в забор
0
103
Вчера, 09:57
В Ленобласти мужчина погиб вылетев в кювет на вездеходе
Наверх