«Ленинградец» в 33-м туре ФНЛ добыл важнейшую победу в гостях над «Нефтехимиком», но «Сокол» тоже победил и пока впереди на очко

Пока спортивные СМИ поздравляют «Химки» и махачкалинское «Динамо» с досрочным попаданием в Российскую Премьер-Лигу, «Питерец.ру» больше интересует, как сыграл ведующий борьбу за спасение от вылета из «лучшей лиги мира» (так не без оттенка иронии часто называют ФНЛ) «Ленинградец».

Команда из Ленобласти не раз в этом сезоне пропускала под занавес матч, теряя столь нужные очки, но на этот раз удалось обратное – забить на 88-й минуте усилиями Виталия Жиронкина, который в случае сохранения прописки в первой лиге может претендовать на лавры автора ценнейшего гола за все 34 тура длинного сезона первенства ФНЛ, начавшегося для «Ленинградца» в середине сентября нулевой ничьей с тульским «Арсеналом». А ведь начинался матч в Нижнекамске для «Ленинградца» скверно: обычно надёжный голкипер Никита Карабашев закинул мяч в собственные ворота после подачи углового на 8-й минуте.

После этого случилось первое чудо: свой первый мяч в нынешнем сезоне забил Руслан Апеков, который сравнял счёт на 25-й минуте. В дальнейшем Максим Астафьев освежил игру заменами, и на 88-й минуте «Ленинградец» буквально вырвал победу со счётом 2:1. Однако и главный конкурент – саратовский «Сокол» – сумел с минимальным счётом обыграть «Волгарь».