«Ленинградец» проиграл «Нефтехимику» в 15-м туре ФНЛ, а лидирующая «Алания» сенсационно проиграла главному аутсайдеру первой лиги «Волгарю»

«Питерец.ру» рассчитывал на победу в матче соседей по турнирной таблице чемпионата ФНЛ – «Ленинградца» и нижнекамского «Нефтехимика». В воскресенье 22 октября на «Петровском» прошла классическая «игра за 6 очков»: победивший «Нефтехимик» теперь запрыгнул в тройку команд, делящих 10–12 места (вместе с «Соколом» и хабаровским СКА). А вот команда Сергея Кирьякова обитает на 16-м месте, позади – только «Кубань» и «Волгарь». При этом астраханский клуб в этом туре преподнёс громкую сенсацию, сумев победить амбициозного лидера первенства ФНЛ – владикавказскую «Аланию» со счётом 1:0.

Первый тайм встречи «Ленинградца» и «Нефтехимика», который тренирует Кирилл Новиков, забитых голов зрителям не подарил. А во второй половине матча Матвей Першин сделал дубль, тем самым забив за матч вдвое больше, чем за весь сезон до этого. Так с 74-й по 90-ю минуту «кирьяковцы» и проигрывали гостям «Петровского» с разницей в два мяча, но на первой компенсированной минуте Эдуард Суханов сумел забить «гол престижа».

Не слишком фартовым вратарём для «Ленинградца» в этом сезоне пока является Андрей Зайцев: второй матч в основе – второе поражение. В следующем туре коллективу Кирьякова предстоит тяжёлый выезд в Хабаровск.