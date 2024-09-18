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Питерец.ру » Спорт » Петербургское хоккейное «Динамо» впервые проиграло в новом сезоне ВХЛ, уступив в овертайме альметьевскому «Нефтянику»

Петербургское хоккейное «Динамо» впервые проиграло в новом сезоне ВХЛ, уступив в овертайме альметьевскому «Нефтянику»

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43
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Динамовцы открыли счёт, но не удержали минимального преимущества и проиграли в дополнительное время.

Хоккейное «Динамо» свой предыдущий матч в регулярном первенстве ВХЛ проводило 11 сентября, когда командой Игоря Гришина в гостях был обыгран пермский «Молот» (3:1). Очередным соперником динамовцев стал альметьевский «Нефтяник». Клубный сайт «Динамо» отметил, что «Нефтяник» – действующий обладатель Кубка Петрова. А «Питерец.ру» не забыл, что в первом раунде плей-офф клуб из Альметьевска не позволил динамовцам выиграть ни одного матча. После этого «Нефтяник» последовательно выиграл серии у «Зауралья» (4–2), «Рубина» (4–3) и финал у тульской команды АКМ (4–0).

Опасных моментов во вчерашней игре было очень много, но первая заброшенная шайба порадовала трибуны «Юбилейного» только на исходе второго периода. Петербуржцы сумели реализовать большинство формата «5Х3»: Владимир Пешехонов отличился с передач Игоря Угольникова и Петра Яковлева. Но на 43-й минуте «Нефтяник» сравнял счёт, когда впервые в этом сезоне отличился Ислам Хасанов. После этого схлопотали удаления сначала Антон Назаревич, затем Андрей Прибыльский, но гости не сумели выиграть в основное время.

Овертайм завершился в пользу «Нефтяника»: автором победной шайбы стал Максим Лазарев, которому ассистировали Марк Янчевский и Айдар Назмутдинов.


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