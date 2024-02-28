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Питерец.ру » Спорт » Плей-офф ВХЛ: петербургскому хоккейному «Динамо» удалось отыграть две шайбы, но альметьевский «Нефтяник» выиграл третий матч серии

Плей-офф ВХЛ: петербургскому хоккейному «Динамо» удалось отыграть две шайбы, но альметьевский «Нефтяник» выиграл третий матч серии

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Автором победной шайбы стал Артур Бровкин, который забивает динамовцам в каждой игре этой серии.

«Питерец.ру» огорчён итогом третьей игры серии плей-офф ВХЛ, в которой «Нефтяник» из Альметьевска с трудом, но победил динамовцев из города на Неве. Накануне команда Владимира Крикунова потерперла унизительное поражение со счётом 1:7, но плей-офф есть плей-офф – можно проиграть один матч разгромно, но выиграть всю серию.

Пока ближе к выходу в следующий раунд розыгрыша Кубка Петрова «Нефтяник», который выиграл третий матч со счётом 4:3. На 7-й минуте Гизатуллин вывел «Нефтяник» вперёд, поразив ворота Ярослава Озолина с передач Локтева и Сумина. Отметим, что Крикунов не убрал Озолина в запас после провала во второй игре, но и победы это динамовцам не принесло.

Артём Черном сделал счёт 1:1 на 11-й минуте, реализовав «лишнего», и стартовый период завершился вничью. В начале второй двадцатиминутки динамовцы обидно пропустили в большинстве – отличился Комков. Сразу же Мокин довёл преимущество хозяев альметьевского «Юбилейного», но «Динамо» сумело отыграться. Артём Нечаев сократил отставание динамовцев, ничейным счёт стал после точного броска Антона Косолапова на 50-й минуте.

Зрителей мог ждать овертайм, однако удаление Ивана Петракова позволило «Нефтянику» буквально вырвать победу. Четвёртая игра – 28 февраля.




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