Крушение надежд: петербургское хоккейное «Динамо» разгромлено во втором матче серии плей-офф ВХЛ со счётом 1:7

«Питерец.ру» не ожидал такого провала от хоккейного клуба «Динамо» в важнейшем для команды Владимира Крикунова матче сезона – 2023/2024. К тому же отступать динамовцам было не куда: ехать в Альметьевск при счёте 0–2 в серии означало поставить под большое сомнение проход в следующий раунд розыгрыша Кубка Петрова.

Впрочем, крах динамовской обороны случился только в третьем периоде, а на второй перерыв «Динамо» и «Нефтяник» отправились при счёте 2:1 в пользу гостей. Динамовцы открыли счёт на 8-й минуте усилиями Петра Яковлева, после чего Ярослав Озолин и сменивший его по ходу заключительного периода Сергей Белов только пропускали.

Ключевым стало начало третьего периода: проигрывая 1:3, динамовцы имели возможности забить в большинстве (удаление схлопотал даже альметьевский вратарь Ахтямов). Но сократить отставание в счёте не получилось, и «Нефтяник» безжалостно добил петербуржцев, доведя счёт до ужасающих 7:1. По две шайбы забросили в составе победителей Емец и Терехов. Третий матч серии состоится в Альметьевске 27 февраля.

Помимо «Нефтяника» со счётом 2–0 смогли повести в своих сериях воскресенский «Химик» и тульский АКМ. Тюменский «Рубин» разромил ХК «Норильск» 5:1 и сравнял счёт в серии.