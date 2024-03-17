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Питерец.ру » Спорт » «СКА-Нева» пропустила на 159-й минуте и проиграла тульскому клубу АКМ серию второго раунда плей-офф ВХЛ со счётом 0–4

«СКА-Нева» пропустила на 159-й минуте и проиграла тульскому клубу АКМ серию второго раунда плей-офф ВХЛ со счётом 0–4

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Ранее в четырёх матчах уступило в первом раунде петербургское хоккейное «Динамо».

«Питерец.ру» разочарован исходом и быстротечностью серии плей-офф ВХЛ между «СКА-Невой» и тульской командой АКМ. Команда Николая Воеводина, проиграв три матча подряд, в четвёртом уступила в ПЯТОМ овертайме: единственная в этой игре шайба была заброшена Ильей Шиповым на 159-й минуте! Вот так вот завершился сезон – 2023/2024 для «невчан».

Отрадно, что петербуржцев не надломил обидный проигрыш на своём льду 15 марта: в пятницу «СКА-Нева» вела во втором периоде со счётом 2:1, но дважды пропустила ещё до второго перерыва, итог – 2:4 и 0–3 в серии. В следующей игре Воеводин вновь доверил место в воротах Артемию Плешкову, и голкипер «СКА-Невы» отразил 124 (СТО ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ!) броска. Сайт «СКА-Невы» уверен, что 124 сэйва Плешкова являются новым мировым рекордом (а Юхану Матссону пора задуматься о смене команды в межсезонье?).

«Спасибо» за такую внушительную нагрузку Плешков может сказать своим товарищам по команде, которые слишком часто удалялись (один из малых штрафов хозяев льда схлопотал и сам Артемий, случилось это на 115-й минуте игрового времени). АКМ сумел вырвать победу в этом матче и стать первым четвертьфиналистом нынешнего плей-офф. Со счётом 3–1 ведут в своих сериях «Нефтяник» и «Рубин».

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