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Питерец.ру » Спорт » Петербургское хоккейное «Динамо» в Перми обыграло «Молот» со счётом 3:1 и возглавило таблицу ВХЛ вместе с «Норильском» и «Звездой»

Петербургское хоккейное «Динамо» в Перми обыграло «Молот» со счётом 3:1 и возглавило таблицу ВХЛ вместе с «Норильском» и «Звездой»

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58
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
dynamo-spb.com
Автором победного взятия ворот «Молота» стал Пётр Яковлев.

Любители хоккея помнят, как играл за пермский «Молот» капитан этой команды прежних времён Олег Савчук: кто знает, не появится ли Пермь со временем и на карте КХЛ. Пока пермяки играют в ВХЛ, и в своём очередном матче встретились с петербургским хоккейным клубом «Динамо», начавшим чемпионат – 2024/2025 с трёх побед подряд (над «Олимпией», «Ижсталью» и «Торосом»). «Молот» в прошлом туре проиграл по буллитам московской «Звезде».

Петербуржцы быстро открыли счёт: на 8-й минуте Юрий Ушаков распечатал ворота Горшкова с передач Кирилла Мелякова и Георгия Бердюкова, случилось это в динамовском большинстве. Удаление Артёма Чернова пермяки использовать не сумели, а на 15-й минуте Пётр Яковлев забил уже в равных составах (ассистентом выступил Иван Казаковцев).

Отстоявший прошлый матч «Динамо» «на ноль» Евгений Ярославлев в Перми продержался до 24-й минуты, когда его пробил Щербаков. Счёт 2:1 в пользу гостей светился на табло стадиона «Молот» имени Виктора Лебедева до 36-й минуты: с передач Никиты Пухова и Саввы Андреева заключительную в этой встрече шайбу забросил Антон Назаревич.

«Питерец.ру» напоминает, что 17 сентября динамовцы начнут трёхматчевую домашнюю серию, первый соперник – «Нефтяник» из Альметьевска.

 


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