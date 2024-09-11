Петербургское хоккейное «Динамо» в Перми обыграло «Молот» со счётом 3:1 и возглавило таблицу ВХЛ вместе с «Норильском» и «Звездой»

Любители хоккея помнят, как играл за пермский «Молот» капитан этой команды прежних времён Олег Савчук: кто знает, не появится ли Пермь со временем и на карте КХЛ. Пока пермяки играют в ВХЛ, и в своём очередном матче встретились с петербургским хоккейным клубом «Динамо», начавшим чемпионат – 2024/2025 с трёх побед подряд (над «Олимпией», «Ижсталью» и «Торосом»). «Молот» в прошлом туре проиграл по буллитам московской «Звезде».

Петербуржцы быстро открыли счёт: на 8-й минуте Юрий Ушаков распечатал ворота Горшкова с передач Кирилла Мелякова и Георгия Бердюкова, случилось это в динамовском большинстве. Удаление Артёма Чернова пермяки использовать не сумели, а на 15-й минуте Пётр Яковлев забил уже в равных составах (ассистентом выступил Иван Казаковцев).

Отстоявший прошлый матч «Динамо» «на ноль» Евгений Ярославлев в Перми продержался до 24-й минуты, когда его пробил Щербаков. Счёт 2:1 в пользу гостей светился на табло стадиона «Молот» имени Виктора Лебедева до 36-й минуты: с передач Никиты Пухова и Саввы Андреева заключительную в этой встрече шайбу забросил Антон Назаревич.

«Питерец.ру» напоминает, что 17 сентября динамовцы начнут трёхматчевую домашнюю серию, первый соперник – «Нефтяник» из Альметьевска.



