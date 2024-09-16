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Питерец.ру » Спорт » Вратарь «Трактора» Фукале, защитник «Локомотива» Гернат и форвард ЦСКА Абрамов стали лучшими игроками второй недели КХЛ, Шараканов из «Лады» – лучший новичок

Вратарь «Трактора» Фукале, защитник «Локомотива» Гернат и форвард ЦСКА Абрамов стали лучшими игроками второй недели КХЛ, Шараканов из «Лады» – лучший новичок

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Время игроков СКА попасть в список лучших игроков недели придёт чуть позже?

«Питерец.ру» поздравляет 19-летнего защитника «Лады» Магомеда Шараканова, признанного КХЛ лучшим новичком второй игровой недели регулярного чемпионата – 2023/2024. Ещё в прошлом сезоне этот хоккеист играл за петербургское хоккейное «Динамо», и вот пошёл на повышение – в КХЛ. Особенно удался Шараканову матч с московским «Динамо» 10 сентября: именно шайба Шараканова стала в той игре победной для тольяттинцев.

А вот вратарь челябинского «Трактора» Зак Фукале отличился именно в матче против СКА, нейтрализовав атаку петербуржцев и сделав попавшее в «хайлайты» суперспасение. В матче с «Сочи» Фукале тоже мог сыграть «на ноль», но «Трактор» пропустил на 55-й минуте (челябинцы к тому времени вели 3:0).

Поражение «Локомотива» от «Нефтехимика» с «футбольным» счётом 0:1 не помешало ярославцу Мартину Гернату стать лучшим защитником второй недели КХЛ. Перед этим в игре с «Куньлунем» Гернат набрал 3 (2+1) очка, а железнодорожники выиграли со счётом 6:2.

Сделавший хет-трик во встрече с «Сибирью» московский армеец Виталий Абрамов признан лучшим нападающим недели. Отлично сыграли и его партнёры по тройке нападения из ЦСКА, ставшей на время лучшим звеном атаки КХЛ – сделавший дубль с «Торпедо» Максим Соркин и Прохор Полтапов.

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