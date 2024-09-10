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Питерец.ру » Спорт » Бессилие атаки СКА в Ярославле: вратарь «Локомотива» Даниил Исаев не пропустил и помог команде Игоря Никитина победить петербургский клуб со счётом 2:0

Бессилие атаки СКА в Ярославле: вратарь «Локомотива» Даниил Исаев не пропустил и помог команде Игоря Никитина победить петербургский клуб со счётом 2:0

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Похоже, Даниил Исаев (на фото) намерен стать лучшим голкипером и второй недели чемпионата КХЛ – 2024/2025.

Разочарованием для тренерского штаба, игроков и поклонников СКА стал матч в Ярославле: невские армейцы не только проиграли, но и не забили. Вчерашние НХЛовцы, ныне защищающие цвета команды Романа Ротенберга – Евгений Кузнецов и Никита Зайцев – отметились в протоколе этой встречи только штрафными минутами.

После двух безголевых периодов начало казаться, что основное время матча «Локомотива» и СКА завершится нулями на табло. Однако ярославцы сумели открыть счёт на 42-й минуте: новичок железнодорожников Байрон Фрэз отличился с передач Александра Радулова и Даниила Бута. «Питерец.ру» уточнил: сайт «Локомотива» настаивает на написании «Фрэз»: такая же фамилия была у режиссёра знаменитой советской мелодрамы «Вам и не снилось» Ильи Фрэза.

При счёте 0:1 в составе хозяев льда случились три удаления: СКА даже играл в формате «5Х3», но ярославская оборона во главе с лучшим голкипером первой игровой недели первенства КХЛ Даниилом Исаевым выстояла. В концовке арбитры отменили гол «Локомотива», но победную точку поставил Максим Берёзкин (ассистенты – защитники Гернат и Сергеев).

Бывший игрок СКА Михаил Мальцев сделал хет-трик в победном для «Спартака» матче с минским «Динамо»: «красно-белые» превратили 0:2 в 5:2.

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