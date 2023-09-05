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Питерец.ру » Спорт » Петербургское хоккейное «Динамо» стартовало в чемпионате ВХЛ с трудной победы над московской «Звездой», счёт – 3:2

Петербургское хоккейное «Динамо» стартовало в чемпионате ВХЛ с трудной победы над московской «Звездой», счёт – 3:2

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Автором победной шайбы стал Никита Пухов.

Отсутствие шайб в стартовом периоде матча между «Динамо» и «Звездой» «Питерец.ру» склонен объяснять волнением: всё-таки первый матч длинного сезона. При этом у подопечных Ярослава Люзенкова была масса возможностей открыть счёт, слишком уж недисциплинированно играла «Звезда» в стартовой двадцатиминутке.

Пропустив нелепую шайбу в начале второго периода, «Динамо» наконец-то начало забивать. Иван Косоренков с передач Васина и Кулагина сравнял счёт, Егор Сердюк сотворил «гол в раздевалку», огорчив москвичей и сделав счёт 3:1 перед вторым перерывом. Ассистировали автору второй динамовской шайбы Давыдов и Пухов.

Когда «Звезда» усилиями Дроныка сравняла счёт в третьем отрезке встречи, замаячил овертайм. Но динамовцы не стали искушать судьбу и предпочли выиграть в основное время. Никита Пухов с передач Яковлева и Шараканова стал автором победной шайбы в «звёздные» ворота. Итоговый счёт – 3:2, а впереди у «Динамо» ещё три домашних матча. 7 сентября – с «Югрой» (начало – в 19:00), 9 сентября – с «Рубином» (начало – в 17:00) и 11 сентября – с тульским клубом АКМ, самым известным игроком в составе которого является Александр Комаристый.

После этого динамовцев ждут пять матчей на выезде, первый – в Омске.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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