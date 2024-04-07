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Питерец.ру » Спорт » КХЛ: «Локомотив» уже в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина, «Автомобилист» сравнял счёт в серии с «Металлуром»

КХЛ: «Локомотив» уже в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина, «Автомобилист» сравнял счёт в серии с «Металлуром»

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.khl.ru
Только спортивное чудо может теперь помочь челябинскому «Трактору» попасть в финал Кубка Гагарина.

«Питерец.ру» удивлён тому, как плохи дела у челябинского «Трактора» в серии портив ярославского «Локомотива». Железнодорожники, которых тренирует Игорь Никитин, выиграли у челябинцев и третий матч и теперь ведут в серии 3–0.

Егор Аверин открыл счёт уже на 3-й минуте (помогли отличиться 34-летнему форварду «Локомотива» Рушан Рафиков и Андрей Сергеев). В середине матча те же Сергеев и Рафиков вывели на бросок уже Георгия Иванова, и счёт стал 2:0 в пользу Ярославцев. На 58-й минуте Семён Тер-Аргучинцев лишил голкипера «Локомотива» Даниила Исаева «сухаря», но на исход матча это уже не повлияло. А ведь «Трактор» в предыдущем раунде плей-офф КХЛ очень быстро разобрался с московским «Динамо», однако дополнительный отдых на пользу команде Алексея Заварухина (не путать с главным тренером «Автомобилиста» Николаем Заварухиным) не пошёл. Четвёртый матч этой серии состоится 8 апреля на арене имени Валерия Белоусова, и в случае победы «Локомотива» борьба закончится.

Француз Стефан Да Коста сделал дубль и помог «Автомобилисту» выиграть в Магнитогорске со счётом 4:2. Именно опытный Да Коста стал автором победной шайбы в этом матче. «Автомобилист» сравнял счёт в серии, а третий матч состоится 7 апреля.

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