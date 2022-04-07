Пропусти шесть шайб в третьем периоде, СКА разгромно проиграл ЦСКА в третьем матче серии Кубка Гагарина

И в первом, и в третьем матчах полуфинальной серии Кубка Гагарина – 2022 невским армейцам не удались третьи периоды. «Питерец.ру» не забыл, что победную шайбу в матче 2 апреля забросил 41-летний (!) Александр Попов (тогда СКА проиграл со счётом 1:3). После этого команда Романа Ротенберга выиграла упорный второй матч (победным стал бросок Никиты Гусева), и в первой московской встрече счёт после второго перерыва был в пользу СКА (усилиями Гусева и Александра Волкова гости ЦСКА-Арены вели 2:0).

Однако третий период третьего матча серии с ЦСКА превратился для обороны СКА в настоящий кошмар – 0:6 за 20 минут чистого игрового времени. Четыре шайбы петербуржцы пропустили в равных составах (в том числе и в формате 4Х4), после чего Слепышев реализовал удаление Гусева, сделавший дубль Соркин поразил пустые ворота СКА. Итог – разочаровывающие 2:6 и отставание в борьбе за выход в финал Кубка Гагарина.

По горячим следам главный тренер СКА заявил, что в третьем периоде СКА не выполнил установку, при этом Ротенберг отметил самоотдачу хоккеистов. Омрачила матч травма Сергея Плотникова.