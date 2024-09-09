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Питерец.ру » Спорт » Лучшими игроками первой игровой недели сезона КХЛ – 2024/2025 стали голкипер «Локомотива» Даниил Исаев, защитник «Автомобилиста» Ник Эберт и нападающий «Куньлуня» Наиль Якупов

Лучшими игроками первой игровой недели сезона КХЛ – 2024/2025 стали голкипер «Локомотива» Даниил Исаев, защитник «Автомобилиста» Ник Эберт и нападающий «Куньлуня» Наиль Якупов

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Именно с «Локомотивом» предстоит сыграть СКА в понедельник 9 сентября.

Старт чемпионата КХЛ дал ответ на некоторые вопросы, но и прибавил загадок для любителей хоккея. Одна из них – неужели бывший форвард СКА Наиль Якупов наконец-то нашёл «свою» команду? Первый номер драфта НХЛ 2012 года забивал в каждом из трёх первых матчей китайского клуба в новом сезоне.

Начал Якупов с победной шайбы в игре с московским «Динамо», исполнив классический «гол в раздевалку» перед вторым перерывом: счёт стал 2:1 в пользу «Ред Стар», в итоге «Куньлунь» сенсационно победил 3:1. В матче с «Адмиралом» Якупов присовокупил к заброшенной шайбе ещё и результативную передачу, а его новая команда отпраздновала победу в овертайме (5:4), несмотря на все усилия Гутика. «Северстали» в Мытищах «Куньлунь» проиграл со счётом 2:4, но и здесь Якупов по привычке забил.

СКА сегодня играет в гостях с «Локомотива», ворота которого наверняка будет защищать лучший голкипер первой игровой недели КХЛ Даниил Исаев – «сухарь» в матче с «Ладой» и почти 96% надёжности. «Питерец.ру» отмечает и слаженную игру защиты «Локо»: Исаеву активно помогали Гернат, Симашев, Елесин и Сергеев.

Однако лучшим «оборонцем» недели был признан Ник Эберт из «Автомобилиста»: американец набрал 3 (2+1) очка в играх с «Трактором» и «Сибирью».


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