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Питерец.ру » Спорт » «Ленинградец» в 8-м туре второй лиги вёл 2:0 в матче с «Калугой», но трижды пропустил и добился очередной ничьей

«Ленинградец» в 8-м туре второй лиги вёл 2:0 в матче с «Калугой», но трижды пропустил и добился очередной ничьей

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Ко всему прочему счёт 3:3 стал следствием автогола в компенсированное ко второму тайму время.

Футбольный клуб «Ленинградец» сыграл 9 сентября один из самых запоминающихся матчей в своей истории. К тому же турнирная ситуация вынуждала играть только на победу: слишком уж много мирных исходов было до этого – ровно половина из восьми проведённых встреч. А начиналась игра с «Калугой» для коллектива Максима Астафьева прекрасно – 2:0 к перерыву после голов Горелишвили и Баркова. Голкипер «Ленинградца» Смирнов в первые 45 минут откровенно скучал и ничто не предвещало трёх пропущенных его командой мячей.

«Калуга» после перерыва перестроилась и сумела сравнять счёт: сначала Агуреев удачно замкнул прострел, затем Хлеборобов сориентировался и нанёс точный удар по воротам Смирнова – так на табло «Рощино Арены» загорелись две двойки. Здесь «Ленинградец» сумел снова выйти вперёд усилиями Дмитрия Яковлева, которому на 85-й минуте ассистировал Горелишвили. Но удержать вожделенную победу не удалось: автогол Андрея Яковлева стал финалом этой футбольной драмы – 3:3.

В турнирном положении «Ленинградца» мало что изменилось – те же 7 очков отставания от лидирующего «Челябинска», который в этом туре сыграл вничью с «Сибирью» (2:2). Костромской «Спартак» после победы над «Кубанью» (3:1) вплотную приблизился к «Челябинску».

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