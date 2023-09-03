«Ленинградец» сыграл вничью с КАМАЗом в Набережных Челнах, а «Волгарь» Даниила Одоевского – на дне турнирной таблицы ФНЛ

В дебютном для себя сезоне в первой лиге футбольный клуб «Ленинградец» часто имеет дело с пенальти. В дебютном в истории «Ленинградца» матче в ФНЛ не удалось реализовать одиннадцатиметровый, вот и сегодня были забиты аж два пенальти за матч.

КАМАЗ, который тренирует Ильдар Ахметзянов, смог открыть счёт 77-й минуте, когда Александр Гаглоев точно пробил с «точки». При этом главный арбитр Жабченко заставил Гаглоева перебить одиннадцатиметровый (первый удар Егор Смирнов отразил). Повлияла на ход игры вынужденная замена: главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков выпустил на поле Романа Кудрявцева вместо Сергея Костина уже на 25-й минуте.

Оказавшийся в сложном положении «Ленинградец» смог уйти от поражения, да и хозяева КАМАЗовского стадиона помогли гостям, поскольку хотели превратить 1:0 в 2:0. В итоге челнинцы получили 1:1 – это Жабченко назначил пенальти и в ворота Артура Анисимова. Хладнокровный Михаил Маркин, которого Кирьяков выпустил на замену во втором тайме, шансов КАМАЗовцу не предоставил. Теперь у «Ленинградца» – 10 очков за 8 игр и промежуточное 11-е место.

А вот «Волгарь», за который на правах аренды выступает вратарь «Зенита» Даниил Одоевский, в 8-м туре проиграл «Соколу» (1:2).