ента новостей

02:24
«Лениградка» в четырёх партиях обыграла «Локомотив» и стала обладателем Кубка Губернатора Калининградской области
22:29
«Ленинградец» сыграл вничью с КАМАЗом в Набережных Челнах, а «Волгарь» Даниила Одоевского – на дне турнирной таблицы ФНЛ
20:13
Ничья ЦСКА и «Зенита» в 7-м туре чемпионата РПЛ омрачена массовой дракой на поле: ждём дисквалификаций?
16:56
В Петербурге у Храма Успения Пресвятой Богородицы на Малоохтинском проспекте прошла акция памяти, посвящённая годовщине трагических событий в Беслане.
02:33
«Краснодар» обыграл «Спартак» со счётом 2:0 в 7-м туре чемпионата России, голы забили Кордоба и Сперцян
01:41
Волейбольная «Ленинградка» в Калининграде только на тай-брейке обыграла «Тулицу», результативностью блеснули Анастасия Гарелик и Анастасия Чернова
21:03
СКА начал чемпионат КХЛ – 2023/2023 с победы над московским «Динамо», при этом Алекс Гальченюк сделал результативную передачу
13:44
В Приморском районе иномарка сбила 12-летнего мальчика
13:42
В Петербурге задержали подозреваемого в краже отечественного автомобиля
13:38
В Петербурге задержан иностранец, подозреваемый в разбое
13:21
В Петербурге пожилая женщина инвестировала в мошенников 6,7 млн рублей
13:16
В Петербурге в ходе конфликта ударил оппоненте утюгом
03:49
Волейбольная «Ленинградка» начала поход за «Кубком Столетия» с победы над «Протоном» в трёх партиях
03:29
US Open – 2023: Даниил Медведев и Андрей Рублёв прошли дальше, Аслан Карацев вылетел с Открытого чемпионата США
22:43
Кагарлицкий, Яшкин, Радулов и Шипачёв забили в составе «Ак Барса» в победном для команды Билялетдинова матче с ЦСКА за «Кубок Открытия» нового сезона КХЛ
22:14
В Янино иномарка сбила людей на остановке
19:14
Информация, опубликованная в ряде СМИ, о запрете установки видеорегистраторов на лобовые стекла автомобилей не соответствует действительности
16:10
В Ленобласти большегруз насмерть сбил мужчину на электросамокате
15:19
Прогулка по Петербургу на языке Игры Престолов
15:11
В Кронштадте после капремонта открылась школа имени академика Капицы
15:08
На развязке КАД с трассой ЗСД и с Дачным проспектом полностью перекроют пять съездов
13:04
В центре Петербурга трое злоумышленников ограбили молодого парня
12:57
В Приморском районе в ДТП пострадали пассажиры такси, 73-летняя пенсионерка и ее 8-летний внук
12:52
В Колпино автоледи на иномарке сбила 5-летнего мальчика
12:50
В Пушкине задержали подозреваемого в мошенничестве трехлетней давности
12:00
В Ленобласти в лобовом ДТП погиб водитель «Лады Приоры»
09:27
На КАД дорожный конфликт обернулся стрельбой из травмата
02:50
Петербургская фигуристка Василиса Кагановская больше не выступает в паре с москвичом Валерием Ангелополом: расставание получилось скандальным
01:55
В следующем круге Самсонова сыграет с Мэдисон Киз из США, Александрова – с Маркетой Вондроушовой из Чехии
21:36
На развязке КАД с Выборгским шоссе открыли съезд
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » «Ленинградец» сыграл вничью с КАМАЗом в Набережных Челнах, а «Волгарь» Даниила Одоевского – на дне турнирной таблицы ФНЛ

«Ленинградец» сыграл вничью с КАМАЗом в Набережных Челнах, а «Волгарь» Даниила Одоевского – на дне турнирной таблицы ФНЛ

0
60
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
В матче с КАМАЗом клубу из Ленобласти едва удалось избежать поражения благодаря забитому пенальти.

В дебютном для себя сезоне в первой лиге футбольный клуб «Ленинградец» часто имеет дело с пенальти. В дебютном в истории «Ленинградца» матче в ФНЛ не удалось реализовать одиннадцатиметровый, вот и сегодня были забиты аж два пенальти за матч.

КАМАЗ, который тренирует Ильдар Ахметзянов, смог открыть счёт 77-й минуте, когда Александр Гаглоев точно пробил с «точки». При этом главный арбитр Жабченко заставил Гаглоева перебить одиннадцатиметровый (первый удар Егор Смирнов отразил). Повлияла на ход игры вынужденная замена: главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков выпустил на поле Романа Кудрявцева вместо Сергея Костина уже на 25-й минуте.

Оказавшийся в сложном положении «Ленинградец» смог уйти от поражения, да и хозяева КАМАЗовского стадиона помогли гостям, поскольку хотели превратить 1:0 в 2:0. В итоге челнинцы получили 1:1 – это Жабченко назначил пенальти и в ворота Артура Анисимова. Хладнокровный Михаил Маркин, которого Кирьяков выпустил на замену во втором тайме, шансов КАМАЗовцу не предоставил. Теперь у «Ленинградца» – 10 очков за 8 игр и промежуточное 11-е место.

А вот «Волгарь», за который на правах аренды выступает вратарь «Зенита» Даниил Одоевский, в 8-м туре проиграл «Соколу» (1:2).

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

23-07-2023, 15:22
«Ленинградец» смог выиграть у «Енисея»: на этот раз команда Сергея Кирьякова сумела реализовать пенальти
16-07-2023, 01:51
«Ленинградец» начнёт сезон ФНЛ принципиальным для Сергея Кирьякова матчем с «Арсеналом» в Туле
21-08-2023, 15:18
После двух поражений подряд в ФНЛ «Ленинградец» сыграл вничью с лидером, обидно упустив победу в компенсированное время
23-08-2019, 13:18
«Балтика» выбила «Ленинградец» из Кубка России
1-08-2023, 18:11
Футбольный клуб «Ленинградец» продолжит играть домашние матчи первой лиги на стадионе «Петровский»
11-05-2023, 19:20
«Ленинградец» слегка сбавил победный темп в матче с «Динамо-Вологда», итог – нулевая ничья

Происшествия на дорогах

0
149
2-09-2023, 13:44
В Приморском районе иномарка сбила 12-летнего мальчика
0
180
1-09-2023, 22:14
В Янино иномарка сбила людей на остановке
0
184
1-09-2023, 16:10
В Ленобласти большегруз насмерть сбил мужчину на электросамокате
0
174
1-09-2023, 12:57
В Приморском районе в ДТП пострадали пассажиры такси, 73-летняя пенсионерка и ее 8-летний внук
Наверх