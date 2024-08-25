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Питерец.ру » Спорт » «СКА-Нева» со счётом 1:3 проиграла новокузнецкому «Металлургу» на предсезонном турнире имени В. В. Шилова

«СКА-Нева» со счётом 1:3 проиграла новокузнецкому «Металлургу» на предсезонном турнире имени В. В. Шилова

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Дела петербургского «Динамо» на этом турнире идут значительно лучше – две победы.

Сразу две петербургские команды («Динамо» и «СКА-Нева») принимают участие в турнире имени В. В. Шилова. «Питерец.ру» напоминает биографию заслуженного тренера РСФСР Валерия Васильевича Шилова (1940–2014), который в бытность игроком выступал на позиции защитника в командах ЛИИЖТ, ленинградском СКА и минском «Торпедо». Став тренером, Шилов возглавлял СКА, приведя невских армейцев к бронзе в 1987 года.

«СКА-Нева» начала турнир имени Шилова с поражения от новокузнецкого «Металлурга», который горит желанием реабилитироваться за неудачный прошлый сезон. Уже в первом периоде невчане дважды пропустили: Сердюк быстро открыл счёт с передачи Казакова, а Терещенко и Максимом ассистировали Марушеву в большинстве. Во втором периоде Альберт Конозов с передачи Никиты Дишковского поразил ворота Ботова, сократив отставание «СКА-Невы» в счёте. Однако новокузнецкие «сталевары» удерживали минимальное преимущество в счёте до концовки третьего периода, когда Казаков поразил пустые ворота петербуржцев.

А вот у динамовцев из города на Неве на этот раз буквально всё получается. Стартовало «Динамо» с разгрома «Металлурга» (5:0, дубль сделал Антон Косолапов), а пермский «Молот» команда Игоря Гришина победила со счётом 2:1.

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