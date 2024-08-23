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Питерец.ру » Спорт » Шахматист из Кемерово Григорий Пономарёв победил на Мемориале Корчного в Санкт-Петербурге, второе место занял Вадим Звягинцев, третье – Кирилл Шубин

Шахматист из Кемерово Григорий Пономарёв победил на Мемориале Корчного в Санкт-Петербурге, второе место занял Вадим Звягинцев, третье – Кирилл Шубин

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
На фото права – Кирилл Шубин, слева – петербургский шахматный функционер Владимир Быков.

Пока в шахматных Суперфиналах, проходящих в этом году в Барнауле, выходной день, «Питерец.ру» подводит итоги Мемориала Корчного: этот турнир накануне завершился достаточно неожиданной победой молодого кемеровчанина Григория Пономарёва, набравшего 7,5 очков из 9.

В стартовом рейтинг-листе петербургского турнира Пономарёв занимал лишь 19-е место с рейтингом ФИДЕ 2315 пунктов. Впереди него по рейтингу были гроссмейстеры Вадим Звягинцев, Владимир Захарцов, Владимир Бурмакин, Владимир Епишин, Сергей Волков, Алексей Александров, Алексей Фёдоров, Евгений Воробьёв и Александр Черняев.

В итоге те же 7,5 очков из всех участвовавших в Мемориале Корчного гроссмейстеров сумел набрать только Звягинцев, на финише обыгравший Воробьёва и Волкова. Но лучший дополнительный коэффициент принёс победу в турнире Пономарёву.

Дополнительные показатели позволили петербуржцу Кириллу Шубину, набравшему 7 очков, опередить одиннадцать конкурентов и завоевать престижную «бронзу». Ещё один петербургский международный мастер Мирослав Власенко финишировал пятым.

Принимал участие в турнире и шахматист с неоднозначной репутацией Савелий Голубов – 7 очков и 7-е место. Чемпион города Артём Зубрицкий занял 56-е место, набрав 6 очков.

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