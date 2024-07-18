ента новостей

23:00
Петербургский шахматист Кирилл Шубин одержал победы в 4-м и 5-м турах «Moscow Open – 2024» и вместе с Ремизовым, Савченко и Корчмаром преследует лидирующего Цыдыпова
17:33
На бульваре Новаторов пьяный водитель бросился на сотрудников ГАИ с топором
17:23
На Полюстровском проспекте в ДТП пострадал мотоциклист
14:11
Выставка «Нет повода унывать»
12:03
В Ленобласти женщина-водитель «Мицубиси Аутлендер» погибла в ДТП с лесовозом
11:41
На Парашютной улице в ДТП автобуса с иномаркой пострадал ребенок
10:45
В Красногвардейском районе поймали подростка, ограбившего прохожего
10:32
На проспекте Ударников парню выстрелили в ногу из пневматики
09:38
Доля высокоэкологичного транспорта вырастет до 50%
09:16
Раз рыбачишь, соблюдай закон
02:15
Петербургский гроссмейстер Алексей Гоганов набрал 3 очка за 3 тура «Moscow Open – 2024» и входит в «чёртову дюжину» лидеров турнира вместе с Савченко, Захарцовым и Звягинцевым
01:05
Петербургская шахматистка Татьяна Гетьман набрала 3 очка после 3-го тура «Moscow Open – 2024» и входит в группу лидеров турнира вместе с Гольцевой, Хафизовой, Бруяцкой и Кобозевой
23:55
Вендел то ли переходит в «Галатасарай», то ли продолжит выступления за «Зенит», Клаудиньо – на полпути во «»
22:00
Триумфальное возвращение выставки «Мусор в моих карманах»
19:09
На трассе «Зуево-Новая Ладога» автоледи на «Ауди Q7» насмерть сбила 13-летнюю девочку
18:23
Петербургские гроссмейстеры Линчевский и Левин пока не проигрывают на шахматном турнире «Минск – 2024», посвящённом столетию Бронштейна
17:24
В Ленобласти столкнулись «Ласточка» и автомобиль «Рено». Погибли 4 человека
14:55
На бульваре Новаторов задержали стрелков по окнам из пневматики
14:43
В Петербурге пресекли незаконный оборот наркотических средств
12:28
На Лахтинском проспекте велосипедист сбил 15-летнюю девочку
12:00
На Взлетной улице байкер на раритетном мотоцикле вылетел в кювет
11:52
Роскомнадзор потребовал от Google снять блокировку с российских YouTube-каналов
11:24
Роскомнадзор потребовал от Google снять блокировку с российских YouTube-каналов
11:18
Закрывается трамвайное движение по Садовой улице
09:38
Самозанятых стало более 700 тысяч
09:19
Очередники продолжают получать квартиры
01:24
По-разному начали петербургские шахматистки «Moscow Open – 2024»: Татьяна Гетьман и Даяна Насыбуллина свои партии выиграли, а Дарья Юрасова довольствовалась ничьей
00:57
Петербургские шахматисты Алексей Гоганов и Кирилл Шубин с побед начали «Moscow Open – 2024», а вот Сергей Лобанов неожиданно отказался от участия в турнире
23:48
Андрей Канчельскис нормально себя чувствует после нокаута, полученного во время драки в спорт-баре
17:02
Искусственный интеллект перейдет к Минцифры
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Петербургский шахматист Кирилл Шубин одержал победы в 4-м и 5-м турах «Moscow Open – 2024» и вместе с Ремизовым, Савченко и Корчмаром преследует лидирующего Цыдыпова

Петербургский шахматист Кирилл Шубин одержал победы в 4-м и 5-м турах «Moscow Open – 2024» и вместе с Ремизовым, Савченко и Корчмаром преследует лидирующего Цыдыпова

0
48
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
open.moscowchess.org
Гроссмейстер из города на Неве Алексей Гоганов дважды подряд сыграл вничью.

«Питерец.ру» рад за Кирилла Шубина (на фото), который сумел сделать рывок по ходу шахматного турнира «Moscow Open – 2024», одержав две победы подряд. В четверг участники турнира играли сразу два тура – таково расписание. Международный мастер Шубин сначала победил новосибирца Антона Василёнка, после чего справился с завоевавшим ранее ничью с гроссмейстером Алексеем Гогановым Артёмом Бардыком. Две выигранные партии подряд позволили Шубину набрать 4,5 очка – сейчас петербуржец занимает промежуточное пятое место, по коэффициенту отставая от имеющих столько же очков Ярослава Ремизова (Челябинская область), Бориса Савченко (Подмосковье) и саратовца Василия Корчмара.

Соперником Шубина в 6-м туре станет единоличный лидер столичного турнира – гроссмейстер из Бурятии Жамсаран Цыдыпов, набравший 5 очков. Цыдыпов пока выиграл все партии на этом турнире, в том числе в 3-м туре – у петербуржца Владимира Шкуратова. Нужно отметить, что Шкуратов после поражения от Цыдыпова одержал две победу подряд и входит в группу шахматистов, набравших по 4 очка и занимающих места с 6-го по 25-е. Шкуратов расположился на 9-м месте, по коэффициенту отставая от Вадима Звягинцева, но опережая Дениса Хисматуллина, Владимира Захарцова и Гоганова.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

Вчера, 02:15
Петербургский гроссмейстер Алексей Гоганов набрал 3 очка за 3 тура «Moscow Open – 2024» и входит в «чёртову дюжину» лидеров турнира вместе с Савченко, Захарцовым и Звягинцевым
22-07-2023, 00:40
На турнире «Moscow Open – 2023» петербургский шахматист Кирилл Шубин идёт 9-м после 6-го тура, а единоличным лидером в женском турнире стала Маргарита Лысенко – 5,5 очков
17-07-2024, 00:57
Петербургские шахматисты Алексей Гоганов и Кирилл Шубин с побед начали «Moscow Open – 2024», а вот Сергей Лобанов неожиданно отказался от участия в турнире
Вчера, 01:05
Петербургская шахматистка Татьяна Гетьман набрала 3 очка после 3-го тура «Moscow Open – 2024» и входит в группу лидеров турнира вместе с Гольцевой, Хафизовой, Бруяцкой и Кобозевой
23-07-2023, 20:38
Шахматный турнир «Moscow Open – 2023» выиграл Арсений Нестеров, опередивший по коэффициенту Владимира Захарцова, а у женщин снова победила Баира Кованова
22-07-2023, 23:45
На шахматном турнире «Moscow Open – 2023» лидируют Арсений Нестеров и Владимир Захарцов (по 6,5 очков из 8), петербуржец Кирилл Шубин набрал 6 очков, а у женщин единоличный лидер – Баира Кованова (7 очков)

Происшествия на дорогах

0
74
Вчера, 17:23
На Полюстровском проспекте в ДТП пострадал мотоциклист
0
154
Вчера, 12:03
В Ленобласти женщина-водитель «Мицубиси Аутлендер» погибла в ДТП с лесовозом
0
99
Вчера, 11:41
На Парашютной улице в ДТП автобуса с иномаркой пострадал ребенок
0
218
17-07-2024, 19:09
На трассе «Зуево-Новая Ладога» автоледи на «Ауди Q7» насмерть сбила 13-летнюю девочку
Наверх