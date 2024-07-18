Петербургский шахматист Кирилл Шубин одержал победы в 4-м и 5-м турах «Moscow Open – 2024» и вместе с Ремизовым, Савченко и Корчмаром преследует лидирующего Цыдыпова

«Питерец.ру» рад за Кирилла Шубина (на фото), который сумел сделать рывок по ходу шахматного турнира «Moscow Open – 2024», одержав две победы подряд. В четверг участники турнира играли сразу два тура – таково расписание. Международный мастер Шубин сначала победил новосибирца Антона Василёнка, после чего справился с завоевавшим ранее ничью с гроссмейстером Алексеем Гогановым Артёмом Бардыком. Две выигранные партии подряд позволили Шубину набрать 4,5 очка – сейчас петербуржец занимает промежуточное пятое место, по коэффициенту отставая от имеющих столько же очков Ярослава Ремизова (Челябинская область), Бориса Савченко (Подмосковье) и саратовца Василия Корчмара.

Соперником Шубина в 6-м туре станет единоличный лидер столичного турнира – гроссмейстер из Бурятии Жамсаран Цыдыпов, набравший 5 очков. Цыдыпов пока выиграл все партии на этом турнире, в том числе в 3-м туре – у петербуржца Владимира Шкуратова. Нужно отметить, что Шкуратов после поражения от Цыдыпова одержал две победу подряд и входит в группу шахматистов, набравших по 4 очка и занимающих места с 6-го по 25-е. Шкуратов расположился на 9-м месте, по коэффициенту отставая от Вадима Звягинцева, но опережая Дениса Хисматуллина, Владимира Захарцова и Гоганова.