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Питерец.ру » Спорт » «Шахматный коммунист» Вадим Звягинцев настиг группу лидеров на мемориале Корчного: петербуржцы Шубин, Епишин и Зубрицкий – среди 11 участников турнира, набравших по 6,5 очков после 8 туров

«Шахматный коммунист» Вадим Звягинцев настиг группу лидеров на мемориале Корчного: петербуржцы Шубин, Епишин и Зубрицкий – среди 11 участников турнира, набравших по 6,5 очков после 8 туров

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
А вот лучший по рейтингу шахматист Ленобласти Даниил Линчевский после 5-го тура снялся с турнира.

«Питерец.ру» не забывает про шахматный мемориал Корчного: сыграны 8 туров, а в группе набравших по 6,5 очков лидеров – 11 человек. Прошлогодний победитель Вадим Звягинцев, в мае участвовавший и в командном чемпионате России в Сочи, одержал две победы подряд (над Валерием Артамоновым и Леонидом Ноздрачёвым) по дополнительным показателям занимает 9-е место, а лидирует сыгравший в этом туре вничью с петербуржцем Артёмом Зубрицким московский гроссмейстер Никита Афанасьев.

Ещё два представителя города на Неве замечены в числе одиннадцати лидеров (кто-то из них скорее всего и выиграет турнир после заключительного тура): Кирилл Шубин не смог обыграть Владимира Бурмакина, а опытнейший Владимир Епишин победил соперника почти на 40 лет моложе. Помимо Афанасьева, Шубина, Бурмакина, Епишина и Звягинцева в лидирующую группу входят два шахматиста из Казахстана (Арыстан Исанжулов и Муртас Кажгалеев), белорус Максим Царук, международный мастер из Калужского области Савелий Голубов и столичный гроссмейстер Владимир Захарцов.

Петербургские шахматистки Марина Кузнецова и Татьяна Гетьман на мемориале Корчного пока не блещут: Кузнецова (5 очков) занимает 84-е место, а проигравшая в 8-м туре Гетьман и вовсе 97-я.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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