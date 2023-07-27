Победителем посвящённого Виктору Корчному турнира в прошлом году стал Вадим Звягинцев.

Спортивная федерация шахмат Санкт-Петербурга постоянно радует любителей этой древней игры различными новостями. «Питерец.ру» ознакомился с официальным заявлением по поводу громкого инцидента в клубе «Петровская ладья», но подробнее расскажет об августовском фестивале «Шахматное лето». Масштабное мероприятие пройдёт с 17 по 28 августа, и главным событием для шахматных профессионалов станет очередной «Мемориал Корчного». Этот турнир пройдёт в отеле «Азимут» и начнётся 18 августа, а приём заявок завершается за два дня до старта. Призовой фонд «Мемориала Корчного» составит 805 тысяч рублей. Согласно положению ничья до 40-го хода запрещена, что вряд ли порадовало бы, например, гроссмейстера Грищука.

В прошлом году победителем «Мемориала Корчного» стал Вадим Звягинцев из Москвы. Звягинцев набрал 7,5 очков, столько же было у гроссмейстеров – Сергея Волкова из Мордовии и москвича Евгения Воробьёва. По дополнительным показателям тогда первенствовал Звягинцев, а лучшим из петербуржцев стал международный мастер Мирослав Власенко – 7 очков и 4-е место по коэффициенту. По семь очков тогда набрали ещё трое петербуржцев – Звиад Сичинава (6–7), Артём Зубрицкий (9-е место) и Дмитрий Линчевский (10–11 места).